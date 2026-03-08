Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă

Se pare că apele sunt tot mai tulburi la Palatul Buckingham, iar zvonurile despre o schimbare istorică la vârful monarhiei britanice prind tot mai mult contur. Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, dar și a tensiunilor uriașe provocate de fratele său, Regele Charles al III-lea s-ar gândi serios să se retragă și să îi lase tronul fiului său cel mare, Prințul William.

Situația a devenit critică după ce scandalurile în care este implicat Andrew Windsor au luat o întorsătură legală gravă. Se vorbește chiar despre posibilitatea ca secrete vechi, pe care atât regele Charles, cât și regretata Regină Elisabeta a II-a au încercat să le protejeze, să iasă acum la iveală odată cu anchetele ce vizează afacerile dubioase ale fostului prinț.

În acest context, o abdicare senzatională pare a fi singura soluție prin care Charles ar putea proteja imaginea coroanei, predându-i frâiele unui William mult mai popular și nepatat de aceste controverse. Practic, regele ar fi gata să facă un pas în spate pentru a salva viitorul monarhiei, lăsând în urmă o perioadă marcată de boală și procese răsunătoare.

Informații din interiorul familiei regale

„Regele Charles se va retrage. Va abdica, iar ei vor folosi scuza sănătății sale, care s-a deteriorat deoarece situația cu prințul Andrew a fost foarte stresantă pentru el”, dezvăluie o sursă din interiorul familiei regale, citată de RadarOnline.

„Charles știa mai multe decât a lăsat să se înțeleagă, iar întreaga familie a mușamalizat acest lucru. Toți sunt complici. Întreaga mașinărie regală este complice la asta – de la mic la mare.”

Andrew Windsor a fost arestat pe 19 februarie, după ce au fost dezvăluite e-mailuri explozive ca urmare a desecretizării cazului Epstein de către Departamentului de Justiție al SUA.

Aceste documente au arătat că fostul Duce de York ar fi transmis informații guvernamentale extrem de confidențiale lui Epstein, din postura de trimis comercial al Regatului Unit, în 2010 și 2011.

Sursa citată crede că Charles ar putea abdica și deschide calea pentru ascensiunea lui William pe tron ​​încă din această vară. Prințul de Wales a susținut mult timp că Andrew nu era altceva decât „putregai” pentru familia regală și a insistat pentru înlăturarea sa cu ani înainte ca Charles să îi dea, în sfârșit, dreptate.

Întreaga mașinărie regală a fost complice

Cu William ca rege, monarhia ar putea fi protejată în contextul în care vor ieși la iveală mai multe informații care l-ar putea pângări și pe Charles.

„Situația se înrăutățește pe zi ce trece. Toată lumea știe că Prințul William a fost nemilos în ceea ce privește înlăturarea unchiului său. Nu va face nimic pentru a-l proteja pe Andrew.”

Când trăia, Regina Elisabeta l-a tratat pe fostul prinț Andrew cu mănuși, ca pe copilul ei preferat, închizând ochii la o mare parte din comportamentul său scandalos și lăsând lucrurile să treacă fără nicio consecință pentru acesta.

„Regina l-a considerat pur și simplu un playboy obraznic, dar întreaga mașinărie regală a fost complice în acoperirea lui pentru a-și proteja propria imagine”, spune o sursă de la palat despre cum scandalul documentelor comerciale din Marea Britanie ar putea fi vârful aisbergului.

„Prințul William vrea să repare monarhia. Are o structură morală mai bună și este interesat de păstrarea tradiției”, continuă sursa citată despre Prințul de Wales, care are, într-adevăr, o imagine impecabilă, alături de familia sa, Kate Middleton și cei trei copii frumoși ai lor.