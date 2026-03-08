Nicușor Dan: România este pregătită pentru unirea cu Moldova, dacă cetățenii o vor

România este pregătită pentru o eventuală unire cu Republica Moldova, dacă și atunci când cetățenii de peste Prut vor decide acest lucru. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat postului polonez TVP World.

Șeful statului român a subliniat că, deși cele două state au o istorie și o cultură comună, Moldova este în prezent un stat independent, iar decizia privind o eventuală reunificare trebuie să aparțină cetățenilor.

„Desigur, avem istorie comună, avem cultură comună, dar Moldova este acum stat independent. În interiorul Moldovei, o treime din populație vrea să se reunească cu România, o treime din populație este cumva prorusă, iar cealaltă parte, mijlocul, vrea să păstreze Moldova așa cum este, ca stat independent. Așadar, eu, ca președinte al României, trebuie să respect decizia cetățeanului. Dacă nu, după cum știți, în 1918 a avut loc uniunea dintre România și Moldova, iar în 2018 a avut loc o ședință a parlamentului român, iar parlamentul român, prin unanimitate, a spus că atunci când, dacă în timp la un moment dat, Moldova va dori să se alăture României, România va fi pregătită. Deci acesta este răspunsul. (Reporter: Deci România este pregătită?) Da”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

La rândul său, fostul ministru de Externe al României, Cristian Diaconescu, a declarat că „schimbarea frontierelor în Europa nu se poate face decât prin voința popoarelor”, iar acest lucru este prevăzut prin acordurile de la Helsinki.

„A fost respectat chiar și în timpul Războiului Rece, între Tratatul de la Varșovia și Alianța Nord-Atlantică, până în anul 2014 când a fost încălcat prin folosirea forței în Ucraina”, a declarat Cristian Diaconescu, în cadrul emisiunii „Vocile care contează” de la Euronews România.

Fostul ministru de Externe a explicat că prin aderarea cât mai rapidă a Republicii Moldova la UE, „deznodământul legat de unire poate fi mai plauzibil”.

„Faptul că popoarele sunt cele care decid. Ce avem acum: o identitate culturală istorică, un stat România în care printr-un act violent, agresiv, s-a creat această separație. În egală măsură – și România nu este străină de aceste eforturi – și după un proces electoral, Republica Moldova a rămas atașată valorilor europene, valorilor democratice. Și asta este un semnal de comuniune.

Până la urmă, decident este poporul. Așa cum spunea și Maia Sandu, în mod evident, o consultare referendară, populară, în legătură cu acest subiect concret poate deschide mecanismul de unire. Premisele există, fără doar și poate, dar voința popoarelor este cea care prevalează”, a declarat Cristian Diaconescu, în cadrul emisiunii „Vocile care contează” de la Euronews România.

În același timp, politologul Marius Ghincea a atras atenția că, în prezent, în Republica Moldova nu există o majoritate clară în favoarea unirii și că un asemenea proces ar implica costuri economice și sociale importante.

„În acest moment, știm că în Republica Moldova nu există o majoritate în favoarea unei uniri cu România și eu aș avea dubii că România ar avea capacitatea de absorbi Republica Moldova peste noapte fără niște costuri semnificative. Ne amintim cât a costat Germania reintegrarea Germaniei de Est în Republica federală la sfârșitul Războiului Rece. Nici până în acest moment nu există convergență reală la nivel economic, social și politic între Germania de Est și Germania de Vest”, a afirmat politologul Mariu Grincea.

Politologul Marius Ghincea spune că istoria unirii din 1918 arată cât de complicată poate fi integrarea unor teritorii.

„Și istoria noastră din interbelic, în 1918, când avem unificarea națională – Transilvania, Banatul, Bucovina, Basarabia care intră în componența României Mari și unde Guvernul României se dovedește a fi din multe puncte de vedere incapabil să integreze și să omogenizeze acest teritoriu național care duc ulterior la toate crizele economice, politice, structurale care definesc anii ’30.Faptul că Basarabia este lăsată în urmă în anii ’30 este rezultatul incapacității Guvernului din acea perioadă. Eu am dubii că în acest moment Guvernul român ar avea capacitatea de a absorbi și de a ridica nivelul Republicii Moldova până la un grad acceptabil”,

Anterior, președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu acordat presei britanice că ar vota „Da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.