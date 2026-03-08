Ion Ceban, de Ziua Internaţională a Femeii: Să vi se spună mai des „mulțumesc” și „te apreciem”

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. „Dragi femei, să primiți flori nu doar de 8 Martie, ci în fiecare zi. Să vi se spună mai des „mulțumesc” și „te apreciem””, a spus edilul.

De Ziua Internațională a Femeii, să simțiți o atenție cu totul specială. Vă mulțumim pentru munca zilnică, pentru talent, bunătate, grijă, răbdare și frumusețe.

Fără voi nu ar exista viață. Un gând aparte, plin de recunoștință, pentru toate mamele: pentru o iubire care nu se măsoară în cuvinte, pentru nopțile nedormite și pentru sprijinul care ne rămâne alături toată viața.

Fetelor, femeilor, dragele noastre bunici, vă dorim bucurie, zâmbete și liniște în fiecare zi, sănătate și fericire.

Iar primăvara din sufletul vostru să nu dispară niciodată. Vă prețuim și vă iubim”, a transmis Ion Ceban.