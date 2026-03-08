Donald Trump, atac extrem de dur la adresa premierul britanic Keir Starmer

Preşedintele american Donald Trump l-a criticat din nou pe premierul britanic Keir Starmer pentru atitudinea în cazul atacurilor lansate de State Unite împreună cu Israelul în Iran.

”Regatul Unit, cândva aliatul nostru – poate cel mai mare dintre toţi – se gândeşte în sfârşit serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu. Este în regulă, prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele – dar vom ţine minte. Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi am câştigat deja!”, a scris Trump pe Reţeaua sa, Truth Social.

Starmer a declarat că Marea Britanie nu participă la atacul asupra Iranului al Statelor Unite şi Israelului

Starmer a declarat luni că Marea Britanie nu participă la atacul asupra Iranului al Statelor Unite şi Israelului, deoarece orice acţiune militară britanică trebuie să aibă un „plan viabil şi bine gândit”, iar el nu crede în „schimbarea regimului (care vine) din cer”. În plus, avocat de meserie, Starmer a sugerat că pune la îndoială conformitatea cu dreptul internaţional a acestui atac.

Însă Starmer a permis în cele din urmă Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru a lansa ceea ce el a numit atacuri „limitate” şi „defensive” pentru a slăbi capacităţile Teheranului, după ce Iranul a lovit aliaţii SUA din regiune cu drone şi rachete.

Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer pentru rolul său în atacurile SUA asupra Iranului, relatează BBC.

Vorbind pentru publicaţia The Sun, Trump a declarat că premierul „nu a fost de ajutor”.

”Nu m-aş fi gândit niciodată că voi vedea asta. Nu m-aş fi aşteptat la aşa ceva din partea Regatului Unit”, a afirmat Donald Trump.