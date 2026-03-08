Valuri de drone şi rachete iraniene peste tările din Golf, în primele ore ale dimineţii de duminică

Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune, relatează CNN.

Armata Kuweitului a anunţat că un „val de drone ostile” a vizat depozitele de combustibil de la Aeroportul Internaţional Kuweit, duminică, ora locală.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, de asemenea, că a fost ţinta unor atacuri cu drone, interceptând cel puţin 21 de drone în primele ore ale dimineţii de duminică.

Ministerul de Interne din Bahrein a atribuit un incendiu izbucnit la o instalaţie din portul Mina Salman unei „agresiuni iraniene”, adăugând că serviciile de urgenţă lucrează pentru stingerea focului.

Diversele atacuri cu drone şi rachete au loc după ce preşedintele Iranului, Mesoud Pezeshkian, şi-a cerut scuze sâmbătă statelor din Golf pentru numeroasele atacuri cu drone şi rachete din ultima săptămână asupra bazelor americane din regiune, spunând că Iranul va înceta să-şi lovească vecinii dacă nu va fi atacat.

Ulterior, biroul lui Pezeshkian a clarificat că ceea ce a vrut să spună a fost: „Dacă ţările din regiune nu cooperează la atacul Americii împotriva noastră, nu le vom ataca.”