Procuratura Anticorupție, în așteptarea unei expertize în dosarul Leova-Bumbăta

Procuratura Anticorupție așteaptă rezultatele unei expertize tehnice în ce privește construcția drumului Leova-Bumbăta și, în funcție de rezultatele acesteia, vor fi și acțiunile procurorilor. Cel puțin acest lucru l-a afirmat în cadrul unui interviu pentru Moldova 1, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.

„Pe acest dosar sunt persoane cu statut de învinuit în continuare. A fost demarată o expertiză tehnico-științifică în construcții, care pe moment, este în curs de executare. Așteptăm rezultatele acestei expertize și, în funcție de constatările pe care ni le vor da experții, urmează să acționăm în continuare pe acest dosar”, a spus șeful Procuraturii Anticorupție.

În luna mai 2025, fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a declarat într-un interviu că o expertiză tehnică urma să înceapă în vara anului trecut în colaborare cu un specialist din Ucraina. Totodată, el a spus că procurorii au inițiat mai multe comisii rogatorii care vor contribui la clarificarea cazului. Dacă răspunsurile obținute vor confirma așteptările, „va fi un rezultat interesant”, a remarcat Iachimovschi.

În decembrie 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat că efectuează urmărirea penală într-o cauză penală ce vizează pretinsele acțiuni ilegale ale factorilor de decizie din cadrul Administrația de Stat a Drumurilor, precum și a unor persoane fizice referitoare la construcția drumului de acces Leova-Bumbăta.

Obiectul investigației constituie verificarea legalității procesului de contractare a serviciilor de proiectare și construire a drumului de acces Leova-Bumbăta, corectitudinea stabilirii prețului pentru serviciile contractate, precum și stabilirea prejudiciului cauzat.

Construcția drumului de acces spre punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta a început în toamna anului 2022. Inițial, valoarea totală a proiectului a fost estimată la 250 de milioane de lei. După o perioadă, costurile au mai crescut cu 30 de milioane de lei.

În 2024 directorul Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Bejan, a fost pus sub învinuire în cauza penală privind gestionarea frauduloasă a construcției acestui drum, fiind învinuit de abuz în serviciu. De cealaltă parte, Bejan a respins acuzațiile și a precizat pentru TVR Moldova că ancheta îi va demonstra nevinovăția.

Podul de pontoane Leova – Bumbăta este primul construit peste Prut de la obținerea Independenței Republicii Moldova. Acesta a fost dat în exploatare în mai 2023 și are o lungime de 60 de metri.