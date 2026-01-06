Justiție

Un tânăr din Azerbaidjan, expulzat din Moldova după ce a lansat artificii în mulțime

Ieri, 5 ianuarie 2026, ofițerii Direcției regionale Centru (DR Centru) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 5 ani.

Măsura de îndepărtare a străinului a fost dispusă ca urmare a încălcării ordinii publice. Astfel, în noaptea de Revelion, în cadrul evenimentului cultural organizat în Piața Marii Adunări Naționale, străinul a lansat neautorizat focuri de artificii în mulțime, punând în pericol viața și sănătatea participanților la eveniment.

Persoana a fost identificată de angajații Inspectoratului General de Carabinieri, iar intervenția rapidă a prevenit producerea unor incidente grave.

Conform art. 55 al Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, o persoană poate fi declarată indezirabilă dacă a desfășurat, desfășoară ori în privința acesteia există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică.

