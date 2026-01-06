Spionajul rus, în creștere lângă Norvegia: Agenții se dau drept pescari și turiști

Spioni ruși s-au deghizat în pescari și turiști în încercarea de a desfășura activități de spionaj în regiunea de frontieră dintre Norvegia și Rusia, a declarat un oficial militar norvegian. Comandantul John Olav Fuglem, care conduce Brigada Finnmark a forțelor armate norvegiene, a declarat că agenții au fost descoperiți intrând în orașul portuar Kirkenes din nordul țării și că spionajul rus și războiul hibrid sunt în creștere în regiunea de frontieră, relatează TVPWorld.

Fuglem a declarat pentru postul public suedez SVT că autoritățile de la Oslo văd „o amenințare mai mare aici și este vorba în principal de spionaj și colectarea de informații”.

„Când locuiești aici, devii puțin mai vigilent. Și observi repede dacă sunt persoane cu un dialect diferit care se plimbă și fac fotografii, care se află în locuri în care nu ar trebui să fie sau care se află în locuri importante pentru noi. Observăm asta.”

Norvegia, ca multe alte țări europene, și-a intensificat securitatea în regiunile sale de frontieră cu Rusia în anii care au urmat invadării Ucrainei de către Moscova în 2022.

Brigada Finnmark a fost înființată în august anul trecut, ca parte a planurilor de dublare a capacităților de apărare norvegiene în apropierea frontierei cu Rusia până în 2032.

Norvegia are o frontieră terestră de aproape 200 de kilometri cu Rusia, în extremitatea nordică a țării scandinave.

„Avem multe de făcut aici, la frontieră, și avem un dialog bun cu cei care locuiesc în zonă. Ei sunt atenți la orice lucru care pare suspect”, a declarat un grănicer norvegian pentru SVT.

Atât Suedia, cât și Finlanda au aderat la NATO ca răspuns direct la invazia Rusiei în Ucraina, aderarea Finlandei dublând lungimea frontierei terestre a alianței militare cu Rusia.