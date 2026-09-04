Cernăuțeanu, despre tragedia de la Măgdăcești: Poliția și-a îndeplinit toate atribuțiile

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că polițiștii și-au îndeplinit toate atribuțiile în cazul tragediei de la Măgdăcești, însă admite că există o breșă în modul în care sunt monitorizate brățările electronice. Potrivit lui, până la producerea tragediei, Poliția nu a primit nicio alertă sau sesizare privind încălcarea ordonanței de protecție.

Cernăuțeanu a explicat că, după ce instanța a emis, la 25 august, încheierea privind aplicarea ordonanței de protecție și Poliția a fost sesizată pentru aplicarea brățării electronice, bărbatul a fost preluat în aproximativ 13 minute și dus la Inspectoratul Național de Probațiune (INP), instituția responsabilă de aplicarea dispozitivului.

„La 16:27 solicitarea în adresa Poliției a venit, astfel încât la 16:40 deja persoana era preluată de Poliție și asigurată prezența acesteia în cadrul Inspectoratului de Probațiune”, a declarat șeful IGP vineri, 4 septembrie.

Cernăuțeanu explică monitorizarea brățării nu ține de Poliție. Dacă brățara este ruptă, dispare semnalul sau agresorul se apropie de victimă, INP trebuie să sesizeze Poliția, iar oamenii legii intervin. În cazul de la Măgdăcești, spune șeful IGP, o astfel de alertă nu a ajuns la Poliție.

„Pe întreg parcursul respectiv, până la data de 31, atunci când s-a întâmplat incidentul respectiv, nu a existat o solicitare sau o informare în adresa Poliției”, a spus Cernăuțeanu.

Șeful IGP a precizat că autoritățile lucrează acum la integrarea sistemului de monitorizare a brățărilor în dispeceratele Poliției.

„Este necesar, exact cum a spus domnul prim-ministru, să implementăm cât de urgent posibil această monitorizare și vreau să spun că și reacția va fi alta”, a declarat șeful IGP.

Întrebat dacă admite că există o lacună în sistem, Cernăuțeanu a răspuns că a existat „o breșă”, însă a precizat că nu poate evalua activitatea altor instituții.

Șeful IGP a mai respins, din nou, informațiile potrivit cărora Poliția ar fi primit două apeluri despre tragedie. Potrivit lui, primul apel a ajuns la 112 la ora 9:15 și a fost redirecționat la 9:17 către Poliție și serviciul de ambulanță, cu cod roșu. Apelul anunța deja decesul femeii.

Al doilea apel, primit la 9:21, ar fi fost direcționat doar către serviciul de ambulanță, fiind solicitată o ambulanță suplimentară.

„La Poliție un singur apel a venit”, a insistat Cernăuțeanu.

Amintim că, tragedia s-a produs în data de 31 august, în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Un bărbat de 47 de ani și-ar fi împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-a sinucis.

Cele două victime au fost găsite în locuință de fiica lor de 15 ani. Pe numele bărbatului era emisă o ordonanță de protecție, care îi interzicea să se apropie de soție.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul a ajuns la locuința comună cu o armă deținută ilegal și și-a împușcat soția. În urma tragediei, trei fete au rămas orfane, dintre care două sunt minore, de șapte și 15 ani.

Cazul este investigat de Procuratura Generală, care a pornit un proces penal pentru a stabili circumstanțele tragediei și, în mod special, modul în care a fost executată ordonanța de protecție. Procuratura verifică și eventualele acțiuni sau inacțiuni ale persoanelor responsabile de protecția victimei. Urmărirea penală a fost inițiată în baza articolului 149 din Codul penal, care vizează lipsirea de viață din imprudență de către o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică aflată în exercițiul funcției.

În același timp, Ministerul Justiției și IGP au dispus anchete interne pentru a verifica modul în care au funcționat procedurile și comunicarea dintre sistemul de monitorizare electronică și echipele de intervenție. De asemenea, directorul INP, Viorel Sochircă, și-a prezentat demisia.

Premierul Vasile Tofan a anunțat, la rândul său, mai multe măsuri urgente, printre care accesul direct al IGP la sistemul de monitorizare a brățărilor, notificarea Poliției de Frontieră în cazul în care un agresor monitorizat părăsește țara, sancțiuni penale mai dure pentru încălcarea ordonanței de protecție și achiziționarea a încă 200 de brățări electronice. Guvernul a anunțat și crearea unui sistem prin care victima să fie alertată dacă semnalul brățării purtate de agresor dispare.