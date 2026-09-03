Vitalie Marinuța: Lipsa mijloacelor anti-dronă, principala vulnerabilitate a Moldovei

Lipsa unor mijloace eficiente de neutralizare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) rămâne principala vulnerabilitate a Republicii Moldova, potrivit fostului ministru al Apărării, Vitalie Marinuța. În cadrul unui interviu, acesta a avertizat că „intențiile strategice ale Rusiei față de Moldova nu au dispărut”.

Marinuța propune dezvoltarea unui sistem comun România-Moldova-Ucraina, la care Chișinăul ar putea contribui folosindu-și capacitățile în domeniul tehnologiei informației, electronicii și comunicațiilor.

Potrivit acestuia, este important de înțeles că intenția Rusiei de a ajunge în Republica Moldova, indicată încă de la începutul fazei active a invaziei rusești în Ucraina în 2022 — mai precis, prin săgețile roșii care indică Republica Moldova — nu a dispărut de pe hărțile militare rusești. Potrivit acestuia, Moscova își sporește capacitățile ofensive și, bineînțeles, testează capacitățile noastre defensive.

„În aceste condiții, cred că trebuie să înțelegem că până la sfârșitul războiului din Ucraina, ne vom confrunta constant cu situații similare. Prin urmare, trebuie să ne dezvoltăm și capacitățile de răspuns rapid la pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian moldovenesc”, a menționat el.

Răspunzând la întrebarea dacă Rusia ar ceda tentației de a recurge la incursiuni neautorizate cu drone în spațiul aerian moldovenesc, inclusiv din cauza utilizării de către Ucraina a infrastructurii feroviare și portuare moldovenești, Marinuța a menționat că „exportul de cereale ucrainene este deosebit de important nu numai pentru Ucraina, ci și pentru o parte semnificativă a lumii”.

„În aceste circumstanțe, România și Republica Moldova reprezintă o parte foarte importantă a coridoarelor prin care Ucraina își menține legăturile comerciale, în primul rând cu Europa. Prin urmare, astfel de coridoare vor fi ținte pentru Federația Rusă. Trebuie să înțelegem că acestea trebuie să fie foarte bine protejate”, a subliniat Marinuța.

În acest context, fostul ministru al Apărării a identificat principala vulnerabilitate a Republicii Moldova ca fiind lipsa mijloacelor de doborâre și distrugere a acestor drone.

„În prezent, legislația a fost adaptată la nevoile actuale de securitate ale Republicii Moldova. Vedem că în ultimii ani au fost investite resurse financiare semnificative în achiziționarea de echipamente de detectare a dronelor. Avem și unele mijloace de distrugere, dar sunt destul de puține și nu diverse”, a explicat expertul.

Marinuța consideră că trebuie construit un sistem eficient de apărare aeriană, cu mijloace de detectare și distrugere a dronelor.

„În anii următori, trebuie să investim și în mijloace de distrugere a unor astfel de aeronave. Vedem că dronele au devenit ceva obișnuit; au devenit una dintre cele mai frecvent utilizate arme. Discuțiile despre dezvoltarea sistemelor anti-drone nu ar trebui să fie doar discuții, ci să aibă și aplicații practice atât în Republica Moldova, cât și în România”, a conchis fostul ministru.