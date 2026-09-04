Justiție

Musteața, despre munca SIS: Nu tot timpul face lumea fericită

Photo of Timpul.md Timpul.md4 septembrie 2026
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Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, spune că instituția pe care o conduce poate fi numită „pesimistă”, pentru că se pregătește de cel mai rău scenariu. „Noi nu producem ciocolată, dar ne ocupăm cu securitatea țării, și asta nu tot timpul face lumea fericită”, a declarat acesta pentru jurnalistul Nicolae Chicu.

„Noi suntem o instituție pesimistă, hai să-i spunem așa. SIS-ul e o instituție pesimistă. De ce? Pentru că se pregătește de cel mai rău”, a declarat Musteața.

„Noi suntem cei care, de regulă, aducem știrile nu cele mai bune. Eu am o vorbă: noi nu producem ciocolată, noi ne ocupăm cu securitatea țării, dar asta nu tot timpul face lumea fericită”, a mai spus Alexandru Musteața.

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Photo of Timpul.md Timpul.md4 septembrie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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