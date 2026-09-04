Licențierea importului de culturi cerealiere și oleaginoase, votată cu termen redus și fermieri excluși din comisie. Sergiu Stefanco: „Vă bateți joc. Învățați-vă să mințiți frumos”

Parlamentul a votat, cu critici, proiectul de lege care prevede instituirea unui mecanism provizoriu de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Regimul va fi aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii.

Inițiativa aparține președintelui Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov. Potrivit notei de fundamentare, măsura are scopul de a proteja producătorii agricoli autohtoni de efectele importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine.

Potrivit proiectului, cererile pentru eliberarea licențelor vor fi examinate de o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Licența va fi eliberată gratuit și va putea fi solicitată de persoanele fizice și juridice care cresc animale sau produc uleiuri și grăsimi, produse de morărit ori preparate pentru hrana animalelor de fermă.

Proiectul a fost votat cu nemulțumiri în ceea ce privește reducerea termenului și eliminarea fermierilor din comisie.

„Da, complicat cu această lege. Trăim un déjà vu, stimați colegi, exact ca și în cazul legii moratoriului. Exact. Voi vă bateți joc în continuare de fermierii noștri.

Care a fost logica și de ce ați exclus asociațiile de profil din comisia de licențiere, pe când, în ultimii cinci ani, ați promovat atât de mult ideea ca asociațiile să reprezinte fermierii și să fie asociații de profil? Care este logica acestei decizii?”, a întrebat deputatul Sergiu Stefanco.

„Asociațiile de profil reprezintă interesele acelor întreprinderi care vor trebui să vină să ceară licență de la această comisie care va fi formată. Respectiv, atunci când reprezinți interesele unei părți, nu poți să fii parte a procesului de eliberare a actului permisiv, deoarece acest lucru reprezintă un conflict de interese și dumneavoastră îl înțelegeți foarte bine. Iată de ce, inclusiv prin avizul Guvernului, a fost propusă scoaterea reprezentanților asociațiilor din comisia de profil care va elibera licențe”, a răspuns Dorian Istratii.

„Un răspuns total neargumentat. Când discutați, măcar învățați-vă să argumentați, să mințiți frumos fermierii, pentru că această licențiere și această comisie au funcționat fără nicio obiecție, nicio plângere nu a fost”, i-a spus în resplică Sergiu Stefanco.

Pe 3 septembie, Parlamentul a aprobat în prima lectură, cu 83 de voturi, proiectul de lege privind licențierea temporară a importurilor de cereale și culturi oleaginoase.

Pe 21 august 2026, premierul Vasile Tofan a declarat că va propune introducerea regimului de licențiere pentru importurile de cereale până la 31 octombrie. „Încercăm să protejăm producătorii și exportatorii moldoveni de cereale. Dar această protecție are și un cost: poate face materia primă mai scumpă pentru sectoarele morăritului, panificației și zootehniei, precum și pentru industria uleiurilor”, a precizat atunci șeful Guvernului.

La începutul lunii august, Asociația Forța Fermierilor a solicitat autorităților reintroducerea de urgență a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, avertizând că prăbușirea prețurilor la produsele agricole ucrainene și intenția unor traderi de a importa cantități mari de grâu în Republica Moldova pot provoca o nouă criză pe piața agricolă.

La 4 octombrie 2023, Comisia Situații Excepționale, la insistența fermierilor, a introdus pentru perioada stării de urgență sistemul de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoaselor.

În decembie 2023, Asociația Forța Fermierilor a cerut Guvernului să introducă urgent un mecanism stabil și durabil privind limitarea importului cerealelor și oleaginoaselor, similar cu cel instituit în România și Bulgaria. „Autoritățile au anunțat că starea de urgență urmează să fie ridicată începând cu 1 ianuarie 2024, ceea ce înseamnă că toate deciziile CSE se anulează automat, inclusiv reglementările în acest sent”, menționa atunci asociația.