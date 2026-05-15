Satoshi, criticat în Ucraina după ce s-a declarat împotriva anulării muzicii rusești

Satoshi, artistul care reprezintă Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a fost criticat de mai mulți ucraineni pe rețelele sociale după reapariția unui fragment dintr-un podcast în care vorbește despre limba și cultura rusă.

În imaginile distribuite online, interpretul, pe numele real Vlad Sabajuc, afirmă că nu susține „anularea” muzicii în limba rusă și spune că moștenirea culturală rusă pe care a acumulat-o de-a lungul timpului reprezintă pentru el „o calitate, nu un defect”, scrie presa din Ucraina.

„Nu sunt adeptul anulării muzicii în limba rusă. Mi se pare ceva nesănătos. Percep toată moștenirea culturală rusă pe care am absorbit-o ca pe o calitate, nu ca pe un defect”, declara artistul în podcastul publicat în decembrie 2025.

Potrivit presei ucrainene, reacțiile au apărut și în contextul relației apropiate dintre Satoshi și artistul estonian Tommy Cash, care a colaborat anterior cu artiști ruși.

În același podcast, Satoshi s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina, a politicienilor proruși din Republica Moldova și a artiștilor care susțin invazia rusă. Totodată, interpretul nu cântă în limba rusă, lansând piese exclusiv în limba română.

Artistul moldovean Ivan Liulenov, stabilit în Ucraina, a intervenit în apărarea lui Satoshi și a îndemnat internauții să nu îl „anuleze” pentru opiniile exprimate.

Liulenov a declarat că în Republica Moldova contextul este diferit față de Ucraina și că atitudinea față de limba rusă este mai tolerantă, deoarece oamenii nu au trecut prin bombardamente și alerte aeriene.

Totodată, acesta a afirmat că Satoshi susține parcursul proeuropean al Republicii Moldova și este de partea Ucrainei, însă percepțiile oamenilor din afara Ucrainei diferă de cele ale ucrainenilor afectați direct de război.

Satoshi a fost prezent și la Kiev în februarie 2026, unde a evoluat în cadrul selecției naționale pentru Eurovision a Ucrainei.