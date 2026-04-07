CFM a început achitarea salariilor pentru luna martie

Conducerea de la Calea Ferată din Moldova a început achitarea salariilor pentru luna martie, însă o parte dintre angajați se află în continuare în șomaj tehnic. O spune secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță.

Potrivit oficialului, restanțele salariale istorice au fost treptat eliminate, iar întreprinderea încearcă să depășească dificultățile financiare.

„Datoriile la salarii pe care le are CFM nu mai sunt din noiembrie. Au fost achitate salariile și pentru luna martie. Colegii noștri depun eforturi ca să ieșim din acest impas financiar, să ne asigurăm că veniturile acoperă cheltuielile. Există angajați CFM care stau în șomaj tehnic, dar acest lucru este o necesitate pentru a răspunde cerințelor operaționale de moment”, a declarat Mircea Păscăluță în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova.

Secretarul de stat a subliniat că activitatea întreprinderii continuă, iar segmentul de transport de marfă înregistrează evoluții pozitive.

„Căile Ferate nu s-au oprit, ele transportă marfă, aduc chiar creșteri pe segmentul de mărfuri. În luna martie CFM are peste 52 de milioane de lei, care sunt veniturile întreprinderii. Cheltuielile pentru salarizare sunt de 24 de milioane de lei, comparativ cu anii precedenți când erau 45 de milioane de lei”, a mai spus Mircea Păscăluță.

Oficialul a explicat că reforma sectorului feroviar, vizează reorganizarea structurii companiei după model european și presupune divizarea infrastructurii feroviare de segmentul de transport.

„Astfel, infrastructura feroviară va fi operată de stat, iar segmentul operațional, care se ocupă de pasageri sau marfă, va fi separat”, a mai spus secretarul de stat al MIDR.