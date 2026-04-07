Vieru: R. Moldova trebuie să dea Rusia în judecată la Haga pentru prejudicii de mediu

Republica Moldova ar trebui să acționeze mai ferm și coordonat pentru a trage la răspundere Federația Rusă pentru prejudiciile de mediu și atentatele la adresa securității statului, inclusiv prin sesizarea instanțelor internaționale.

Avocatul Vadim Vieru, reprezentant al Asociației Promo-LEX, a subliniat necesitatea unei abordări proactive din partea autorităților de la Chișinău, chiar dacă Moscova ignoră deciziile instanțelor internaționale.

„De fapt, ce face Federația Rusă este o sfidare intenționată a dreptului internațional public, astfel încât oamenii să-și piardă încrederea în dreptul internațional public. Atunci, ce trebuie să facem ca juriști, avocați, societate civilă, este să luptăm pentru valorile în baza cărora s-a creat această Curte Internațională de Justiție, să documentăm foarte bine și să ne apărăm demnitatea națională, pentru că, chiar dacă suntem un stat mic, suntem foarte afectați. Este rezonabil și necesar, în același timp, ca noi să înaintăm o acțiune, o cerere împotriva Federației Ruse, în fața Curtea Internațională de Justiție”, a declarat Vadim Vieru.

În cadrul aceleiași dezbateri, experții au evidențiat că un astfel de demers necesită o strategie juridică bine pusă la punct, precum și colectarea riguroasă a probelor privind daunele produse mediului și securității naționale.

Fosta ministră a Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, a subliniat că documentarea corectă a prejudiciilor de mediu este esențială pentru eventuale acțiuni în instanță. Potrivit acesteia, Republica Moldova trebuie să își consolideze capacitățile instituționale și să coopereze strâns cu Ucraina.

„Trebuie să regândim sistemul de laborator și de investigare a cazurilor de mediu, iar aceste date trebuie colectate în mod riguros. Este necesară crearea unei echipe de specialiști și trecerea la o etapă mult mai înaltă de analiză. Echipa noastră trebuie să lucreze cu partea ucraineană obligatoriu”, a declarat Iordanov.

Anterior, președintele Maia Sandu a acuzat Federația Rusă de poluarea râului Nistru, în timp ce ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a afirmat că situația este o consecință directă a agresiunii din regiune. Totodată, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina afectează direct securitatea Republicii Moldova.

Experții mai susțin că aceste acțiuni pot constitui încălcări ale dreptului internațional și chiar infracțiuni de mediu, fiind posibile demersuri atât la Curtea Internațională de Justiție, cât și, în anumite condiții, la Curtea Penală Internațională.