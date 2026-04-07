Gherasimov: Transnistria, obstacol sensibil în calea aderării. UE nu vrea conflicte

Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Uniunea Europeană nu își dorește să importe conflicte pe teritoriul său, chiar dacă există precedente, iar dosarul transnistrean rămâne un subiect sensibil în parcursul european al Republicii Moldova.

Oficialul a subliniat că reintegrarea țării și integrarea europeană sunt procese paralele, însă este în interesul autorităților de la Chișinău ca acestea să avanseze concomitent.

„Este foarte important să menționăm că noi ca țară în primul rând trebuie să fim interesați în reintegrare, reîntregirea țării până la momentul aderării. Deci nu trebuie să depindă de Bruxelles acest proces. Pentru că puterea noastră de negociere și ca număr de populație și ca suprafață, ca teritoriu, doar ne va consolida puterea noastră decizională în cadrul Uniunii Europene”, a declarat Cristina Gherasimov.

Potrivit vicepremierului, soluționarea conflictului transnistrean nu reprezintă o condiționalitate formală pentru aderare, însă ar putea deveni un subiect invocat de unele state membre în etapa finală a negocierilor.

„Uniunea Europeană, desigur, are un precedent în exemplul Cipru, unde o țară cu un conflict pe teritoriul său a aderat la Uniunea Europeană. Dar este clar că UE nu își dorește să importe conflicte pe teritoriul său. Pentru că Uniunea Europeană este un spațiu al păcii. Respectiv, este în interesul statelor membre, dar și în interesul nostru să ne asigurăm că până la aderare reușim să reintegrăm țara”, a menționat ea.

În același timp, Cristina Gherasimov a atras atenția că evoluțiile externe, în special conflictele internaționale, pot influența ritmul procesului de extindere a Uniunea Europeană, inclusiv parcursul Republicii Moldova.

„În funcție de noile provocări care apar pe agenda europeană, extinderea poate trece pe planul doi sau chiar trei pentru statele membre. Pentru că agenda de extindere este o agendă pozitivă a Uniunii Europene”, a explicat oficialul.

Parcursul european al Republica Moldova a fost accelerat la 3 martie 2022, odată cu depunerea cererii oficiale de aderare. Ulterior, țara a obținut statutul de candidat în iunie 2022, iar în decembrie 2023 Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare.

Lansarea oficială a negocierilor, în iunie 2024, a fost urmată de etapa de screening bilateral, iar la finele anului 2025 au fost deschise primele negocieri tehnice pe trei dintre cele șase clustere.

În prezent, autoritățile se concentrează pe armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar, în toate cele 35 de capitole, grupate în șase clustere tematice.