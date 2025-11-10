CFM, în comă tehnică? Trenul Chișinău – Iași circulă doar trei zile pe săptămână

Căile Ferate din Moldova (CFM) au confirmat suspendarea temporară a circulației trenului Chișinău–Iași din motive tehnice. Potrivit instituției, trenul va circula în regim restrâns, doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică.

Întrebați cât va dura această limitare, reprezentanții CFM au precizat că suspendarea curselor din zilele de luni, marți, miercuri și joi se va menține până în luna martie 2026.

Astfel, timp de peste un an, legătura feroviară zilnică dintre Chișinău și Iași va rămâne redusă, generând posibile inconveniente pentru călători, în special pentru cei care depind de transportul feroviar pentru a ajunge la Iași.

CFM se confruntă cu dificultăți financiare urmare a reducerii traficului de mărfuri. În 2024, întreprinderea a înregistrat pierderi de 228 milioane lei și restanțe salariale de peste 100 milioane lei. În primul trimestru din 2025, declinul a continuat: volumul de mărfuri transportate s-a redus cu 15,7%, iar parcursul în tone-kilometri cu aproape 30% față de perioada similară a anului trecut.