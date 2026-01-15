Chișinăul cere acces liber pentru livrările de mărfuri în stânga Nistrului

La 15 ianuarie 2026, la Bender a avut loc prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a solicitat eliminarea barierelor la posturile neautorizate din raionul Dubăsari, pentru a permite agenților economici să livreze alimente, medicamente și alte bunuri esențiale în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și alte localități de pe malul stâng al Nistrului.

Cererea a fost motivată de înghețarea râului și suspendarea funcționării bacului, subliniindu-se că libera circulație a persoanelor și mărfurilor în Zona de Securitate este garantată de Acordul semnat la 21 iulie 1992.

Delegația Chișinăului a ridicat și problema funcționării Centrului de presă al Comisiei, propunând actualizarea componenței acestuia și acces liber pentru jurnaliștii de pe malul drept al Nistrului. Oficialii moldoveni au insistat ca toate procedurile de acreditare să fie transparente și să permită reflectarea corectă a situației din Zona de Securitate și a mecanismului de menținere a păcii.

Pe acest subiect, nu s-a luat o decizie finală, reprezentanții Tiraspolului solicitând timp pentru consultări.