Chișinăul a ajuns foarte aproape de un spor natural negativ în prima jumătate a anului 2026. Numărul nașterilor l-a depășit pe cel al deceselor cu doar 10 persoane, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

În perioada ianuarie–iunie au fost înregistrați 3.318 nou-născuți și 3.308 decese. Cu un an mai devreme, diferența dintre nașteri și decese era de 245 de persoane.

Numărul nașterilor a rămas practic la același nivel ca în 2025, când au fost înregistrați 3.315 copii. În schimb, numărul deceselor a crescut cu 7,7%, de la 3.070 la 3.308.

Rata natalității a constituit 9,4 născuți-vii la o mie de locuitori, în timp ce rata mortalității a ajuns la 9,3 decese la o mie de locuitori.

În ceea ce privește mortalitatea infantilă, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat s-a majorat cu 10,3% și a ajuns la 75 de cazuri.