Ioniță: R. Moldova ar putea aloca o sumă record pentru irigații în 2026

Republica Moldova ar putea aloca în 2026 circa 85 de milioane de lei pentru dezvoltarea sistemelor de irigații. Dacă suma va fi aprobată, aceasta va reprezenta cea mai mare alocare anuală făcută de stat în acest domeniu, susține expertul economic Veaceslav Ioniță.

Potrivit acestuia, cele 85 de milioane de lei reprezintă aproximativ 0,023% din PIB. În perioada 2010–2025, statul a acordat subvenții de circa 530 de milioane de lei pentru dezvoltarea sistemelor de irigații, în timp ce investițiile totale în sector sunt estimate la aproximativ 1,7 miliarde de lei.

Ioniță susține că investițiile publice au atras și resurse din mediul privat. Pentru fiecare leu investit de stat, sectorul privat ar fi investit aproximativ doi lei.

Cu toate acestea, necesarul financiar pentru dezvoltarea unui sistem de irigare performant la nivelul Republicii Moldova este estimat la aproximativ trei miliarde de euro, echivalentul a circa 15% din PIB. Potrivit expertului, aproximativ o treime din această sumă ar trebui să reprezinte investiții publice, iar restul – investiții private.

În ultimii 12 ani, investițiile publice și private, împreună cu granturile atrase pentru dezvoltarea irigațiilor, s-ar fi ridicat la doar aproximativ 1,8% din PIB.

În prezent, au fost implementate proiecte în valoare de circa 65 de milioane de euro, iar alte proiecte, estimate la aproximativ 210 milioane de euro, sunt în curs de realizare.

Ioniță estimează că, în următorii cinci ani, cheltuielile statului pentru acest sector ar putea reprezenta anual 0,1–0,2% din PIB, iar investițiile private – între 0,2 și 0,4%. Chiar și în acest scenariu, volumul investițiilor ar rămâne de aproximativ trei ori mai mic decât necesarul estimat.

În aceste condiții, expertul consideră că dezvoltarea infrastructurii de irigații trebuie să devină una dintre prioritățile strategice ale Republicii Moldova.

Potrivit lui Ioniță, modernizarea agriculturii, reducerea precipitațiilor și necesitatea creșterii competitivității sectorului agricol fac ca irigațiile să devină tot mai importante pentru dezvoltarea agriculturii din țară.