Freelancerii din Moldova au câștigat peste 45 de milioane de lei într-o singură lună

Antreprenorii independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna august 2026 venituri totale de peste 45,2 milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a calculat pentru aceștia un impozit unic de aproape 6,8 milioane de lei, în scădere cu 1,8% față de luna precedentă.

Potrivit SFS, pentru luna august au fost generate și expediate 3.861 de avize de plată a impozitului unic. Documentele au fost transmise la adresele electronice indicate de freelanceri la înregistrarea activității și sunt disponibile și în Cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația EVO.

Veniturile totale declarate de antreprenorii independenți au constituit 45.275.724 de lei, iar impozitul unic calculat – 6.797.805 lei.

Circa 54,9% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții în conturile bancare dedicate activității. Dintre aceștia, 115 contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul electronic de monitorizare a vânzărilor, încasările în numerar ajungând la aproximativ 1,39 milioane de lei.

SFS atenționează că 25 septembrie 2026 este termenul-limită pentru achitarea impozitului unic aferent veniturilor obținute în august. Plata poate fi efectuată inclusiv prin intermediul serviciului guvernamental MPay.

La 11 septembrie, în sistemul informațional al SFS erau înregistrați 3.678 de antreprenori independenți, iar încasările din impozitul unic achitat de aceștia ajunseseră la aproximativ 26,3 milioane de lei.

Cota impozitului unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei. Pentru partea din venit care depășește acest plafon se aplică o cotă de 35%.

Banii colectați sunt repartizați între bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Cea mai mare parte, 53,3%, este direcționată către sistemul asigurărilor sociale, iar 15,4% către asigurarea medicală.