Drone ucrainene, atac la 1.500 km în interiorul Rusiei: O uzină chimică, lovită

Dronele ucrainene au lovit o uzină chimică din regiunea rusă Perm, situată la 1 500 de kilometri de granița cu Ucraina. Este vorba despre unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte pe bază de azot din Rusia, care produce inclusiv precursori de explozibili.

Complexul chimic, situat în orașul Berezniki, se întinde pe 140 de hectare și cuprinde 90 de hale de producție. Acolo se fabrică azotat de amoniu și acid azotic – componente folosite pentru fertilizanți dar și pentru obținerea explozibililor.

Administrația companiei nu a comentat atacul. De altfel, uzina mai fusese vizată de drone și în octombrie 2025.

Angajații combinatului au confirmat producerea de explozii și oprirea procesului tehnologic, iar populația din zonă a semnalat un puternic miros chimic în aer. Autoritățile locale au activat starea de alertă de drone, au evacuat elevii și studenții din instituțiile de învățământ și au oprit producția în mai multe întreprinderi din oraș.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu o dronă care se îndreaptă spre uzină. În regiune ar fi fost interceptate mai multe drone ale căror resturi s-au prăbușit la sol, însă autoritățile nu au confirmat atacurile și nu au oferit informații despre eventualele pagube.

Statul Major al armatei ucrainene a raportat că a lansat atacuri și asupra rafinăriei din regiunea Saratov, una dintre principalele rafinării rusești, aflată la circa 600 de kilometri de frontieră. Potrivit forțelor ucrainene, la uzină au izbucnit incendii, iar amploarea pagubelor este încă evaluată. Rafinăria are o capacitate de procesare de aproape șapte milioane de tone de petrol pe an și produce benzină, motorină și alte produse petroliere, folosite inclusiv pentru aprovizionarea armatei ruse.