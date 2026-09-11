Moldova să aștepte alegerile din Franța înainte de a continua armonizarea legislației cu UE, susține Veaceslav Platon într-o adresare către guvernarea de la Chișinău

Veaceslav Platon, unul dintre inițiatorii Platformei civice „Bună ziua!”, anunțată recent, cere guvernării PAS să pună pe pauză, pentru șapte luni, procesul accelerat de armonizare a legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. El avertizează că autoritățile riscă să adopte sute de acte normative pentru integrarea într-o construcție europeană ale cărei perspective de extindere s-ar putea schimba radical după alegerile prezidențiale din Franța.

Platon își argumentează apelul prin perspectiva unei victorii a Marinei Le Pen, despre care spune că este o adversară categorică a extinderii UE și că, ajunsă la Palatul Élysée, ar putea bloca aderarea unor noi state. În aceste condiții, el îi cere PAS să nu transforme integrarea europeană într-un proces legislativ desfășurat „pe pilot automat” și să evalueze riscurile politice înainte de adoptarea celor aproximativ 270 de acte legislative despre care a vorbit președintele Parlamentului, Igor Grosu.

„Opriți această febră legislativă. Scoateți din priză această imprimantă nebună a voastră”, le transmite Platon guvernanților, susținând că o preluare masivă a normelor europene, fără adaptarea lor la realitățile Republicii Moldova, ar putea produce incompatibilități și contradicții în legislația națională.

Totodată, Platon precizează că apelul său nu reprezintă o solicitare de renunțare sau de suspendare a integrării europene, ci o cerere adresată guvernării de a lua în calcul riscurile politice din interiorul UE și consecințele pe care deciziile adoptate acum le-ar putea avea asupra Republicii Moldova.

”Vreau să mă adresez Guvernului și Parlamentului nostru.

Ieri, în emisiunea lui Cozer, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat despre intenția de a adopta, în această sesiune parlamentară, aproximativ 270 de legi europene, în cadrul armonizării legislației noastre cu cea europeană.

Nu voi repeta adevărul evident că preluarea automată a normelor europene, fără o adaptare profund elaborată la condițiile locale, aduce prejudicii incredibile țării și economiei noastre. Acest lucru este considerat de mult timp un discurs antieuropean și este ignorat demonstrativ de autorități. Vreau să vorbesc despre altceva.

Peste 7 luni vor avea loc alegerile prezidențiale în Franța. Potrivit tuturor sondajelor, câștigă Marine Le Pen. Probabilitatea victoriei sale, potrivit estimărilor diferitor experți, este cuprinsă între 70 și 88%. Este o probabilitate foarte mare. Este bine cunoscut faptul că doamna Le Pen este o adversară înverșunată a extinderii UE. Aceasta este poziția sa principială, s-ar putea spune doctrinară. Ea respinge categoric aderarea oricărei țări la UE. De asemenea, pledează pentru retragerea unei părți dintre competențele Comisiei Europene și transferarea acestora către guvernele naționale. Nu există nicio îndoială că, în cazul alegerii sale în funcția de președinte al Franței, ea va bloca în totalitate extinderea UE, sub orice formă.

Cu ce ne vom confrunta atunci? Iar voi deja ați adoptat o cantitate mare de legi destinate unui sistem complet diferit de economie și de relații sociale și administrative. Legile europene pe care le veți adopta nu sunt nici rele, nici bune, pur și simplu sunt diferite. Ele sunt utilizate într-un ecosistem complet diferit. Veți transfera în spațiul juridic moldovenesc doar o parte a legislației europene, iar cealaltă parte va rămâne cea veche. Toate acestea vor genera haos și dezordine. Normele nu se vor corela, uneori chiar se vor contrazice între ele și vor descrie sisteme de coordonate diferite.

Vă îndemn să faceți o pauză de 7 luni. Opriți această febră legislativă. Scoateți din priză această imprimantă nebună a voastră. Este rezonabil să așteptați rezultatele alegerilor prezidențiale din Franța și, în funcție de acestea, să luați o decizie. Cu o probabilitate mare, se va ajunge la situația în care veți adopta o mulțime de legi inutile, veți arunca țara în haos, dar nu veți mai putea da înapoi, deoarece, din punct de vedere politic, nu veți putea recunoaște că a venit „finita la commedia”.

În medicină există un asemenea principiu fundamental: „nu face rău”. Folosiți-l astăzi drept călăuză. Nu vă prefaceți că nu există riscuri. Nu vă asemănați cu pasagerii unei nave spre care se îndreaptă un aisberg, iar ei dansează hora și se prefac că aisbergul nu există.

Să nu considerați adresarea mea drept un apel la suspendarea integrării voastre europene. Este un apel să deveniți raționali și lucizi, capabili să vedeți riscurile și să vă conștientizați responsabilitatea față de țară. Ați făcut deja multe lucruri rele țării noastre. Așa că nu o distrugeți definitiv.

Sper că mă veți auzi. Tuturor, bine și prosperitate!”, este declarația integrală publicată de Veaceslav Platon pe canalul său de pe Telegram.

„Parlamentul trebuie să voteze 217 de legi. Pentru această parte, din pachetul de angajamente ale noastre. Acum mesajul către toți colegii mei din ministere, din agenții și din partid este: noi trebuie să livrăm. O să facem imposibilul ca Republica Moldova, cel puțin din partea noastră internă, să aibă toate lucrurile făcute, astfel încât să mergem în fața partenerilor și să spunem: „Vă rugăm frumos, acestea au fost angajamentele, toate au fost onorate”. Din partea noastră am făcut tot posibilul și suntem sinceri în demersul nostru. Este o chestiune mai mult de securitate la moment decât de bunăstare economică, chiar dacă mi-aș dori să fie în capul mesei, ca obiectiv, bunăstarea și prosperitatea în Republica Moldova. Dar acum securitatea, în cazul nostru, în cazul altor țări candidate din est, este vorba de securitatea Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, citat de Moldpres.

Veaceslav Platon a anunțat pe 4 septembrie lansarea Platformei civice „Bună ziua!”, proiect despre care a spus că este pregătit de mai bine de jumătate de an și care ar urma să funcționeze ca un „centru intelectual”. Inițiativa își propune să reunească specialiști din Republica Moldova și din străinătate pentru elaborarea unei idei naționale și a unui plan de reforme economice, precum și pentru analiza problemelor din justiție și societate.

Platforma ar urma să aibă trei componente principale: un comitet economic, unul pentru justiție și unul civic. Comitetul economic ar urma să definitiveze un plan de reforme structurale pentru Republica Moldova și să analizeze inclusiv efectele economice ale integrării europene, în timp ce componenta dedicată justiției ar urma să examineze funcționarea sistemului și anumite dosare. Comitetul civic este gândit drept un spațiu pentru dialog între persoane și grupuri cu viziuni diferite.

Veaceslav Platon a declarat că nu intenționează să devină liderul structurii și că proiectul nu urmărește, cel puțin în prezent, obiective electorale. „Eu nu vreau să creez o alternativă. Eu vreau să ajut și actuala putere, și opoziția”, a declarat el, adăugând: „Nici eu, nici această platformă civică nu avem obiective politice”. Potrivit lui, soluțiile elaborate de platformă ar urma să fie publice și să poată fi preluate atât de Guvern, cât și de partidele de opoziție.

Un alt scop declarat al inițiativei este crearea unui spațiu de dialog într-o societate pe care Platon o consideră profund divizată. „Societatea noastră este astăzi divizată”, a spus acesta. În același context, el a explicat rolul pe care și-l atribuie în cadrul proiectului: „Eu sunt un comunicator, un om care va încerca să unească oamenii. Vreau să fac o platformă onestă, un asemenea spațiu pentru o discuție serioasă, pentru ca noi să putem face schimb de opinii și să vorbim așa cum este”.