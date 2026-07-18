Chișinăul a dat startul Festivalului „Te salut, Chișinău!”. Astăzi, scena va fi cucerită de muzica retro și trupa Holograf

Festivalul „Te salut, Chișinău!”, ajuns la cea de-a VI-a ediție, a debutat vineri, 17 iulie, cu o seară dedicată muzicii populare, reunind mii de locuitori și oaspeți ai Capitalei pe strada pietonală „Eugen Doga”. Evenimentul este organizat cu prilejul împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului.

Pe scenă au evoluat Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de Frații Advahov, alături de interpreții Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac.

Programul artistic a inclus și prestațiile Ansamblului de dansuri populare „Mărțișor”, Ansamblului de dansuri populare „Izvorașul” din Cahul și Ansamblului etnofolcloric „Plăieșii”.

Invitații speciali din România au fost Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Fuego și Andra.

Pe durata celor trei zile de festival, vizitatorii pot descoperi expoziția meșterilor populari din întreaga țară, produse ale producătorilor autohtoni, precum și o gamă variată de bucate și specialități tradiționale.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că festivalul a început „într-o atmosferă de neuitat”, subliniind că evenimentul a devenit o adevărată carte de vizită a Capitalei.

„Chișinăul, la cei 590 de ani de la prima atestare documentară, a reunit pe strada pietonală «Eugen Doga» mii de locuitori și oaspeți ai capitalei. Festivalul «Te salut, Chișinău!» a devenit o carte de vizită a orașului nostru. În cadrul festivalului ne putem bucura de tradiții, muzică, dans și bucate, alături de artiști emeriți”, a transmis edilul.

Festivalul continuă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:00, cu o seară dedicată muzicii retro.

Pe scenă vor urca Orchestra Municipală de Cameră „Camerata Chișinău”, sub bagheta dirijorului Denis Ceausov și cu Alexandru Rotaru în calitate de director artistic, alături de Dorel Burlacu Band.

Publicul îi va putea asculta pe Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Nina Crulicovschi, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, Anatol Mîrzenco, Constantin Moscovici, Catharsis, Cristofor Aldea-Teodorovici, Cătălin Josan, Tania Turtureanu, Pașa Parfeni, Milla Danilceac, AKORD, Mihai Gandrabur, Anastasia Popova, OTHER STORIES by Artem Shoshin și Select Cvartet, sub conducerea artistică a lui Mihai Agafița.

Invitatul special al serii va fi trupa Holograf din România.