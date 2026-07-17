Reprezentanții Mănăstirii Putna o acuză pe Victoria Furtună de manipulare

erul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, interzisă în Uniunea Europeană din cauza propagandei şi legăturilor sale cu Kremlinul, a postat imagini de la Putna şi pretinde că sunt recente. În realitate, imaginile sunt de la ceremonia omagierii morţii lui Ştefan cel Mare din 2025. Reprezentanții Mănăstirii Putna condamnă promovarea de către Furtună a falsei identităţi a basarabenilor şi manipularea societăţii cu date istorice false, scrie TVR Moldova.

Pe 10 iulie, pe pagina de Facebook administrată de Victoria Furtună, denumită „Furtună în Moldova”, ea a postat imagini de la Mănăstirea Putna. A scris că s-ar afla acolo cu ocazia împlinirii a 560 de ani de la întemeierea locaşului de cult. În realitate, imaginile sunt de anul trecut, când Furtună, fără permisiunea administraţiei mănăstirii, s-a filmat şi a emis informatii false despre identitatea şi provenienţa basarabenilor.

Mănăstirea Putna a emis un comunicat în care dezminte prezenţa Victoriei Furtună la Putna în acest an. Mai mult, administraţia a condamnat falsurile promovate de ea şi a reiterat că, nici în 2025, nimeni nu i-a permis să filmeze acolo.

„Videoclipul a fost realizat la 2 iulie 2025, fără acordul Mănăstirii Putna, și promovează teoria falsă potrivit căreia locuitorii Principatului istoric al Moldovei nu sunt români. Repostarea acestui videoclip (…) și marcarea lui cu data aniversară de 10 iulie 2026 reprezintă o nouă încercare de manipulare din partea celor care l-au realizat și care doresc să își legitimeze opiniile printr-o falsă asociere cu Mănăstirea Putna, ctitoria și necropola Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. (…) Orice om de bună-credință, care deține un minimum de informații istorice, înțelege procesul care a dus, pe baza unității poporului român, la unirea politică a românilor într-un singur stat”, se arată într-un comunicat al Mănăstirii Putna.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a declarat pentru TVR Moldova că biserica nu este loc pentru manipulare.

„Nu este primul caz de acest fel când oameni politici s-au afişat la sărbătoarea Sfântului Ştefan cel Mare, făcându-şi un filmuleţ, unii dintre ei electoral, fără ştirea mănăstirii. Toţi credincioşii cunosc adevărul şi nu se lasă influenţaţi de astfel de materiale. Ei caută nu pe pagina unui om politic o informaţie despre biserică sau despre neam, popor, ci de la sursă. Manipularea nu trebuie să aibă loc nicăieri, nu doar în astfel de situaţii”, declarat Alexandru Sava, purtător de cuvânt, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, România.

Victoria Furtună a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, în iulie 2025, pentru acțiuni care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova. Ea este asociată cu rețeaua fugarului Ilan Șor și a Blocului “Victoria”. Măsura presupune îngheţarea activelor din UE, interdicţii de călătorie în ţările spaţiului comunitar şi deţinerea de afaceri.