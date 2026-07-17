Scandal uriaș la Kiev. Presa ucraineană a sfidat o interdicție și a publicat o investigație despre fratele șefului Biroului Anticorupție

Administrația Zelenski primește o nouă lovitură, după ce mai multe instituții media au publicat o investigație blocată de instanță, care îl vizează pe fratele șefului Biroului de Investigații de Stat, echivalentul DNA‑ului din România. Cazul vine într-un moment extrem de delicat pentru președintele Volodimir Zelenski, care este deja vizat de proteste ale militarilor și societății civile, după recenta demitere a ministrului Apărării.

Mai multe instituții media din Ucraina au publicat o investigație blocată de instanță, care îl vizează pe fratele șefului Biroului de Investigații de Stat, Oleksii Sukhaciov.

Fratele oficialului, acuzat că a cumpărat 143 de apartamente la prețuri derizorii

Investigația arată că Oleksandr Sukhaciov ar fi achiziționat 143 de apartamente în Harkiv, la prețuri mult sub valoarea pieței — unele la prețul unui smartphone. Cazul a fost investigat chiar de instituția condusă de fratele celui vizat, ridicând suspiciuni de conflict de interese. Biroul a negat orice implicare ilegală, potrivit Kyiv Independent.

Instanța a interzis publicarea, dar jurnaliștii au găsit o cale

Pe 6 iulie, o instanță din Kiev a interzis publicarea anchetei, la cererea companiei Parkovy‑2. Cu toate acestea, jurnalistul Maksym Savchuk, coautor al materialului, a transmis că ordinul nu i se aplică și a distribuit textul către alte redacții. Investigația a fost publicată de numeroase instituții media, inclusiv Radio Free Europe/Radio Liberty, Ukrainska Pravda, Hromadske și Bihus.info.

Acuzații privind construcții ilegale și tranzacții suspecte

Între 2018 și 2020, Oleksandr Sukhaciov ar fi cumpărat apartamente la „valoarea contabilă”, mult sub prețurile reale, în blocuri asupra cărora a planat suspiciunea că au fost construite ilegal. Dosarul s-a plimbat între poliție și Biroul de Investigații de Stat, condus de fratele lui Sukhaciov, fiind închis și redeschis de mai multe ori.

Reacția Biroului de Investigații de Stat

Instituția condusă de Oleksii Sukhaciov a transmis că nu comentează activitățile private ale persoanelor care nu sunt angajați ai biroului și că nu a decis închiderea anchetei. Biroul insistă că „legăturile de familie nu sunt suficiente pentru a demonstra influențe asupra anchetei”.

Ordinul de interzicere a publicării a fost emis de un judecător asupra căruia planează numeroase controverse și acuzații repetate privind lipsa de integritate. ONG‑urile anticorupție spun că decizia este „ilegală” și reprezintă o încălcare gravă a dreptului la informare.

Zelenski a promis, dar nu a făcut

Șeful Biroului de Investigații de Stat, Oleksii Sukhaciov, este el însuși o figură controversată. Numirea sa în fruntea instituției anticorupție, în 2022, a fost criticată ca fiind netransparentă.

Reforma instituției este una dintre condițiile pentru aderarea Ucrainei la UE. Președintele Volodimir Zelenski a promis în ianuarie că va depune un proiect de lege pentru reformarea biroului până la sfârșitul lunii, dar nu a făcut-o nici până acum.