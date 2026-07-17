Moscova neagră! Rețelele sociale din Rusia s-au umplut cu postări ale unor bărbați ruși care spun că au fost chemați la comisariate

Cetățenii din mai multe regiuni ale Rusiei au început să povestească pe internet că sunt chemați la comisariatele militare, prin intermediul unei platforme guvernamentale, motivul oficial fiind „actualizarea datelor”. Fenomenul, care este unul de amploare, a alimentat speculațiile că Moscova ar pregăti o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina, deși autoritățile neagă acest lucru.

Potrivit unei analize publicate de Radio Svoboda, discuțiile despre mobilizare s-au intensificat pe fondul introducerii sistemului digital de evidență militară și al apariției unor cazuri în care cetățenii care au primit convocări au fost amenințați cu restricții administrative dacă nu se prezintă la comisariatele militare.

Povestea lui Vitalii: „Nu am făcut armata din motive medicale. Totuși, am primit o citație”

Printre persoanele care au acceptat să vorbească public despre experiența lor se numără și Vitalii, un locuitor din Habarovsk, intervievat de postul de radio Sibir.Realii, un proiect regional al Radio Svoboda. Bărbatul spune că deține livret militar încă din 2015 și că nu a efectuat serviciul militar din cauza problemelor de vedere, fiind încadrat în categoria „B”. În această vară a primit, prin portalul guvernamental Gosuslugi, o citație electronică prin care era obligat să se prezinte la comisariat.

„Am livret militar de zece ani. Nu am făcut armata din motive medicale. Totuși, am primit o citație pentru actualizarea datelor. A trebuit să merg, pentru că nu aveam alternativă”, a declarat acesta.

Potrivit lui Vitalii, funcționarii militari au verificat unde a studiat, unde lucrează, dacă are copii și dacă există probleme fiscale pe numele său.

„Au verificat toate informațiile. Nu mi-au introdus niciun ordin de mobilizare în livretul militar, însă au actualizat toate datele. Și, desigur, au încercat să promoveze serviciul militar pe bază de contract”, povestește acesta.

El afirmă că principalul motiv pentru care s-a prezentat la comisariat a fost avertismentul privind restricțiile administrative.

„În notificare era scris clar că, dacă nu mă prezint, după 20 de zile vor intra în vigoare restricțiile privind ieșirea din țară, înregistrarea proprietăților, activitatea independentă și alte operațiuni administrative”, spune Vitalii.

Citațiile electronice vin însoțite de amenințarea unor restricții

Conform altor mărturii, publicate pe rețelele sociale, bărbații aflați în evidența militară sunt convocați pentru verificarea și actualizarea informațiilor personale. În notificări se precizează însă că neprezentarea poate atrage, după 20 de zile, sancțiuni prevăzute de legislația rusă.

Printre acestea se numără interdicția de a părăsi Federația Rusă, imposibilitatea înregistrării unor proprietăți, limitarea accesului la anumite servicii administrative sau obținerea statutului de persoană care desfășoară activități independente. Mai mulți ruși au publicat videoclipuri în care afirmă că au primit astfel de notificări.

„În mod complet neașteptat, am primit această „scrisoare a fericirii”, în care mi se spune că dacă nu mă prezint la data stabilită vor fi aplicate o serie de restricții destul de neplăcute. Una dintre ele, din câte înțeleg, deja funcționează. Mi-a fost interzisă ieșirea din țară”, afirmă unul dintre autorii unor astfel de videoclipuri.

„Dacă în țara noastră va fi declarată mobilizarea, sunt obligat să mă prezint”

Un alt cetățean rus susține că a primit un SMS prin care era informat despre emiterea unei citații și că a decis să meargă imediat la comisariat.

„Mi-au înmânat un ordin de mobilizare. Asta înseamnă că, dacă în țara noastră va fi declarată mobilizarea, sunt obligat să mă prezint la punctul de adunare fără să mai aștept o altă citație”, afirmă acesta.

„Funcționarii militari au încercat să-l convingă să semneze un contract cu armata”

Postarea Annei Marozuk de pe Instagram

Comentariile la o postare de pe Instagram de pe această temă confirmă că experiențele rușilor diferă de la o regiune la alta.

„Și fiului meu i-a venit o astfel de citație. La început am decis să nu meargă, dar după o anumită perioadă a început să funcționeze interdicția de a conduce automobilul. Din cauza serviciului a trebuit să se prezinte la comisariat”, a scris utilizatoarea Anna Marozuk.

„Și fiul meu a primit un ordin de mobilizare. În cazul declarării mobilizării, este obligat să se prezinte în termen de 48 de ore la punctul de colectare indicat, fără să mai aștepte o citație. Nu știu cum este în cazul soldaților de rând, dar el este ofițer în rezervă”, a mai scris o altă femeie, cu numele de utilizator Zhanna Senatorova.

Potrivit acesteia, funcționarii militari au încercat ulterior să-l convingă să semneze un contract cu armata.



Un alt utilizator, Oleg Katasonov, afirmă că a primit o citație în luna mai.

„A fost o verificare a datelor și m-au inclus într-o echipă pentru apărarea orașului în cazul unor atacuri cu drone”, susține acesta.

Mai mulți comentatori afirmă că au fost convocați de mai multe ori în ultimii ani fără să fie mobilizați.

„În timpul operațiunii militare speciale am fost chemat de aproximativ șase ori. De fiecare dată a fost vorba doar despre actualizarea datelor”, scrie unul dintre utilizatori.

Există însă și relatări despre tentative de recrutare indirectă. Un profesor de 31 de ani povestește că, deși beneficia de scutire legală de la participarea la exerciții militare, reprezentanții comisariatului au încercat să-l convingă să accepte participarea la instrucție și să efectueze procedurile necesare.

„Au încercat prin toate mijloacele să mă convingă că trebuie să merg la exerciții. În cele din urmă am fost lăsat să plec, dar experiența a fost extrem de stresantă”, afirmă acesta.

Autoritățile spun că nu este vorba despre o mobilizare generală

Autoritățile ruse susțin că armata este completată prin recrutarea de militari pe bază de contract și că nu există planuri privind o nouă mobilizare generală. Totuși, experții citați de Radio Svoboda atrag atenția că decretul de mobilizare semnat de Vladimir Putin în septembrie 2022 nu a fost anulat oficial nici până astăzi.

În plus, infrastructura digitală creată în ultimii ani permite autorităților să identifice rapid persoanele aflate în evidența militară și să le transmită convocări în format electronic.

Mobilizarea anunțată în 2022 a fost însoțită de numeroase probleme organizatorice. Comisariatele militare au utilizat baze de date incomplete sau depășite, iar sute de mii de persoane au părăsit țara în primele săptămâni după anunțarea recrutării.

Ca răspuns, autoritățile ruse au început să creeze un registru digital al persoanelor aflate în evidența militară și un sistem electronic de transmitere a citațiilor. Scopul reformei a fost eliminarea situațiilor în care convocările nu puteau fi înmânate și reducerea posibilităților de evitare a recrutării. Sistemul nu este încă implementat complet la nivel național, însă începe să fie utilizat în tot mai multe regiuni.