Cu ce averi intră noii miniștri în Guvernul Tofan: Venituri, proprietăți și datorii

Salarii de sute de mii de lei, venituri din activități suplimentare, apartamente, terenuri, automobile și participații în companii se regăsesc în declarațiile de avere ale noilor membri ai Guvernului condus de Vasile Tofan.

TVR Moldova a analizat declarațiile depuse de Victoria Belous, Alexandru Gasnaș, Radu Musteață și Dan Suruceanu, pentru a vedea cu ce venituri și proprietăți intră aceștia în Executiv.

Victoria Belous, ministra Finanțelor

Victoria Belous a declarat pentru anul 2025 venituri de peste 800.000 de lei, provenite din salarii, indemnizații, activitate didactică și drepturi de autor.

Aceasta a încasat aproape 465.000 de lei de la Ministerul Finanțelor, sub formă de salariu și compensație pentru concediul neutilizat. De la Parlament, Belous a primit aproximativ 76.000 de lei din salariu și indemnizații. Alte circa 152.000 de lei au provenit din activitate didactică și drepturi de autor de la „Monitorul Fiscal FISC.md”.

Ministra a indicat, de asemenea, venituri de peste 670.000 de lei obținute de un membru al familiei.

La capitolul proprietăți, Victoria Belous declară mai multe terenuri, printre care unul agricol cu suprafața de 1,086 hectare. În declarație mai figurează un spațiu comercial sau de producție de 258 de metri pătrați, o clădire cu funcții comasate de 767 de metri pătrați, evaluată la 7,2 milioane de lei, precum și o casă de locuit în valoare de peste două milioane de lei.

Belous declară și două automobile: un Kia Carnival, fabricat în 2017, cu o valoare de 20.000 de euro, și un Peugeot din 2018, evaluat la 200.000 de lei. Totodată, ministra indică datorii în valoare totală de 4,7 milioane de lei.

Alexandru Gasnaș, ministrul Sănătății

Alexandru Gasnaș a declarat pentru anul 2025 venituri de peste 600.000 de lei din salarii, activitate didactică și dobânzi bancare.

Cea mai mare parte a veniturilor a provenit din activitatea desfășurată la Cancelaria de Stat, de unde a încasat 465.612 lei. Alte 34.146 de lei au fost obținute de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova.

Din activitatea didactică la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Gasnaș a încasat 110.875 de lei, iar dobânzile bancare i-au adus în total 10.561 de lei.

Declarația include și venituri suplimentare ale familiei: o indemnizație pentru creșterea copilului în valoare de 76.208 lei, 5.400 de euro din darea în locațiune a unui bun și o alocație de stat pentru copii din România în valoare de 7.008 lei românești.

Familia declară un apartament de 65,3 metri pătrați, dobândit prin donație în anul 2020 și evaluat la 457.300 de lei.

La capitolul active financiare figurează un cont curent deschis în Republica Moldova, cu aproximativ 624.365 de lei, precum și conturi în România, în care sunt păstrate 1.990 de lei românești și 7.800 de euro.

Radu Musteață, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare

Radu Musteață a declarat pentru anul 2025 venituri de peste 800.000 de lei, provenite din salariu, indemnizații, alocații și dobânzi.

Acesta a încasat un salariu de 490.000 de lei de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și aproximativ 15.000 de lei din dobânzile aferente titlurilor de stat.

În declarație mai sunt indicate 8.628 de lei românești din alocații acordate de Direcția Județeană, o indemnizație de 12.000 de lei pentru îngrijirea copilului și una de 301.000 de lei, acordată ca suport pentru creșterea copilului.

La capitolul proprietăți, Musteață declară un teren agricol de 0,481 hectare, dobândit prin donație în 2017, și un apartament de 76,6 metri pătrați, cumpărat în 2019 și evaluat la 568.726 de lei.

În anul 2024, acesta a achiziționat un automobil Renault Kadjar, fabricat în 2019, cu o valoare declarată de 278.350 de lei.

Radu Musteață mai declară două conturi bancare, cu solduri de 100.000 și, respectiv, 90.000 de lei. În declarație figurează și două plasamente în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, în valoare de 10.250 și 7.800 de unități, cu dobânzi de 7% și, respectiv, 7,3%.

Dan Suruceanu, ministrul Culturii

Dan Suruceanu a declarat pentru anul 2025 venituri proprii și ale familiei de aproximativ 800.000 de lei, obținute din salarii, activități didactice, dividende, drepturi de autor și alte surse.

Cea mai mare parte a veniturilor personale provine din salariul achitat de „Arena Națională” SRL, în valoare de 495.000 de lei.

Pentru un membru al familiei au fost declarate venituri salariale de 187.600 de lei de la Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului Municipal Chișinău, 13.000 de lei de la Comitetul Național ICOM Moldova, 20.000 de lei de la Asociația Obștească „Platforma Cultura” și 6.000 de lei de la Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova.

Tot pentru un membru al familiei au fost raportate venituri din activitate didactică: 20.000 de lei de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și 12.500 de lei de la Universitatea de Stat din Moldova.

În declarație mai figurează 54.600 de lei din dividende și 17.000 de lei din drepturi de autor, achitate de Asociația Obștească „Platforma Cultura”.

La capitolul bunuri, Suruceanu indică un teren agricol de 0,0576 hectare, dobândit în 2008 și evaluat la 29.900 de lei. Acesta mai declară un apartament de 60,9 metri pătrați, primit prin donație în 2020, cu o valoare declarată de 105.400 de lei.

Ministrul deține și un automobil Toyota Carina E, fabricat în 1994 și dobândit în 2017, evaluat la 20.000 de lei. Totodată, Suruceanu declară o participație de 50% în capitalul social al companiei „EC VETIMPEX” SRL, evaluată la 5.400 de lei.

Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat componența echipei cu care va merge pe 21 iulie în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Cabinetul propus include cinci vicepremieri, zece miniștri și un secretar general al Guvernului.