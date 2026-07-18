VIDEO: Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc

Armata ucraineană a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un mare atac cu drone asupra regiunii Moscovei, lovind ținte din estul capitalei, au relatat canalele media rusești de pe Telegram, citate de Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un fum negru dens ridicându-se de la un depozit de petrol din orașul Noginsk, situat la aproximativ 50 de kilometri est de Kremlin.

A fost declanșat și un incendiu de proporții la un depozit „Wildberries” de la sud de Noginsk, în orașul Elektrostal.

Wildberries este de departe cel mai mare retailer online din Rusia, fiind prezent și în alte țări din jur. Amploarea pagubelor provocate nu a fost clară imediat.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală.

💥 Moscow: Ukrainian drones blew up the 2nd largest Wildberries warehouse in Russia in the Moscow suburb of Elektrostal, 33 miles east of the Kremlin. pic.twitter.com/AQZfq7NEcV — Igor Sushko (@igorsushko) July 18, 2026

Atacul asupra depozitului Wildberries de lângă Moscova a marcat a doua lovitură a nopții care a vizat marele retailer online.

Un atac similar a lovit un depozit Wildberries din orașul Kotovsk, din regiunea rusă Tambov, ceea ce sugerează că ucrainenii au început să atace o nouă categorie de ținte, cea a logisticii comerțului online din Rusia.

Wildberries Sorting Center on Fire in Kotovsk, Tambov 🔥 after last night's Ukrainian attack 🔥! Slowly, the russian terrorists started to properly feel on their skin the war they've started 🔥 pic.twitter.com/cVxqjf4xwm — Clown (@DanaSLJL) July 18, 2026

„Șapte angajați din tura de noapte au fost uciși când drone inamice au lovit un centru logistic al Wildberries”, a scris pe Telegram guvernatorul Evgheni Pervyshov, precizând că atacul din Kotovsk a provocat și 24 de răniți, potrivit AFP.