Un moldovean, prins în Germania cu o carte de identitate românească falsificată

Un bărbat de 45 de ani din Republica Moldova a fost oprit la frontieră după ce a încercat să intre în Germania folosind o carte de identitate românească falsificată, prezentată la controlul de la un aeroport internațional, au anunțat autoritățile.

Potrivit News Stadt, incidentul a avut loc la data de 5 ianuarie 2026, când polițiștii federali au observat nereguli la elementele de siguranță ale documentului. Specialiștii în verificarea actelor au stabilit că era vorba o falsificare realizată „profesional” și l-au ridicat pe loc.

La audieri, bărbatul a declarat că se află în Germania pentru o vizită, însă anchetatorii au spus că au apărut rapid îndoieli cu privire la această explicație.

În urma verificărilor și a documentelor găsite asupra lui, polițiștii au indicat că există suspiciuni că acesta intenționa să muncească fără drept legal, folosindu-se de actul fals pentru a simula un statut de cetățean al Uniunii Europene.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar pentru falsificare de documente și pentru suspiciunea de intrare ilegală în țară.

Autoritățile i-au refuzat intrarea în Germania și au emis, suplimentar, o interdicție de intrare și ședere, după care acesta a fost obligat să părăsească teritoriul german.

Poliția Federală a precizat că, zilnic, pe aeroport sunt controlați zeci de mii de pasageri și că încercările de intrare cu documente falsificate sunt depistate în mod regulat prin tehnologie modernă și instruirea personalului.