Chișinăul explică abținerea de la votul ONU privind noua hartă a lumii

Republica Moldova s-a abținut de la votul din Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea unei noi reprezentări cartografice a lumii, după ce Ucraina și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care este prezentată peninsula Crimeea.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că decizia nu reprezintă o respingere a obiectivelor rezoluției, ci a fost luată în contextul preocupărilor exprimate de autoritățile ucrainene cu privire la posibila utilizare politică a noilor reprezentări cartografice.

Controversa a apărut după ce harta bazată pe proiecția Equal Earth a prezentat Crimeea într-o culoare diferită atât de cea a Ucrainei, cât și de cea a Rusiei. Peninsula, anexată ilegal de Rusia, este recunoscută la nivel internațional ca parte a teritoriului Ucrainei.

Ucraina s-a abținut, de asemenea, de la vot. Reprezentanța Permanentă a Ucrainei pe lângă ONU și deputata Radei Supreme, Kira Rudik, au criticat modul în care Crimeea este reprezentată pe noua hartă. Rudik a publicat imaginea acesteia și a calificat situația drept „o rușine”.

Rezoluția „Correct the map”, prezentată de Togo în numele Grupului African, urmărește promovarea unei reprezentări mai echitabile a suprafețelor terestre pe hărțile lumii. Noua abordare se bazează pe proiecția Equal Earth, care ar urma să înlocuiască treptat proiecția Mercator, utilizată pe scară largă încă din secolul al XVI-lea.

Proiecția Mercator este criticată pentru distorsionarea dimensiunilor teritoriale, în special în cazul regiunilor situate la latitudini înalte. De exemplu, Groenlanda poate apărea aproape la fel de mare ca Africa, deși suprafața continentului african este de aproximativ 14 ori mai mare.

Rezoluția a fost susținută de 164 de state. Republica Moldova s-a numărat printre cele șase țări care s-au abținut, alături de Estonia, Georgia, Lituania, Serbia și Ucraina. Statele Unite au fost singurul stat care a votat împotrivă.

Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că abținerea Chișinăului nu vizează scopul principal al rezoluției.

„Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care le considerăm legitime”, a precizat instituția.

Potrivit MAE, poziția Republicii Moldova a fost influențată de preocupările Ucrainei privind „posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”.

Astfel, Chișinăul afirmă că a ales să adopte o poziție de solidaritate cu Ucraina, în concordanță cu sprijinul constant pentru suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia în frontierele recunoscute internațional.