Marta Kos: Moldova și Ucraina au îndeplinit criteriile pentru deschiderea tuturor clusterelor

Uniunea Europeană intră într-o „toamnă a extinderii” în care statele candidate trebuie să avanseze spre aderare, iar Uniunea să se pregătească pentru primirea de noi membri. Mesajul a fost transmis la Dublin de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, înaintea reuniunii informale a miniștrilor pentru Afaceri Europene. Kos spune că Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit criteriile pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere și se declară încrezătoare că blocajul Ungariei ar putea fi depășit până la sfârșitul anului.

„Așadar, această toamnă va fi toamna extinderii în două aspecte. Una este pregătirea candidaților pentru aderare. Cealaltă este ceea ce facem în cadrul Uniunii Europene pentru a ne pregăti pentru acest lucru. 2026 este deja un an record. Unele dintre țările candidate ar putea finaliza negocierile până la sfârșitul acestui deceniu. Astăzi, vom discuta despre cum să pregătim Uniunea Europeană pentru noile state membre. Ambele țări – Ucraina și Moldova – au îndeplinit toate criteriile pentru a deschide toate clusterele. Dar, din nou, o țară blochează, Ungaria. Ar trebui să depășim acest lucru și sunt sigur că, discutând cu toate părțile, vom putea face acest lucru până la sfârșitul anului”, aspus MARTA KOS comisarul european pentru Extindere.

Marta Kos spune că pregătirea statelor candidate trebuie să meargă în paralel cu reforma Uniunii Europene, astfel încât aceasta să poată funcționa cu 28, 29 sau chiar 30 de membri. Comisia analizează noi garanții pentru respectarea democrației și a statului de drept după aderare, dar și o integrare graduală mai amplă, care să permită statelor candidate să participe mai devreme la anumite politici europene.

Pe agenda reformei se află și procesul decizional. Comisia susține renunțarea la unanimitate în favoarea majorității calificate în anumite domenii, inclusiv în politica externă și de securitate. La 30 septembrie, Executivul european va prezenta rezultatele evaluării pre-aderare, care analizează schimbările necesare pentru ca Uniunea să fie pregătită pentru următoarea extindere.