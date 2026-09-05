Guvernul s-a răzgândit, după criticile dure privind majorarea „taxei pe menstruație”. Tofan: A fost o decizie greșită, o corectăm

Guvernul renunță la majorarea TVA la produsele de igienă pentru femei, criticată dur în societate. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă, de premierul Vasile Tofan. „A fost o decizie greșită. O corectăm”, a precizat șeful Executivului.

„A fost o decizie greșită. O corectăm, după cum a și anunțat doamna ministră Belous.

Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA.

Mulțumesc tuturor celor care au atras atenția asupra acestui subiect. Guvernarea înseamnă și să recunoști prompt când o decizie nu este bună și să repari lucrurile”, a menționat Vasile Tofan.