Mama Evgheniei Guțul, decorată cu cea mai înaltă distincție a Găgăuziei

Mama fostei bașcane a UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost decorată cu cea mai înaltă distincție a autonomiei, „Gagauz Yeri”, pentru „devotament matern, curaj și rezistență”.

Distincția i-a fost înmânată Annei Buiucli de prim-vicepreședintele Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, Ilia Uzun, chiar în ziua în care Evghenia Guțul a împlinit 40 de ani, relatează presa locală.

Potrivit lui Ilia Uzun, ordinul a fost acordat în semn de recunoștință pentru devotamentul matern și sprijinul oferit fiicei sale în perioada pe care aceasta o traversează.

„Pentru dragostea necondiționată și sprijinul oferit fiicei sale în perioada încercărilor prin care aceasta trece”, a menționat oficialul, explicând motivele acordării distincției.

La rândul său, Anna Buiucli a mulțumit conducerii autonomiei pentru sprijinul acordat fiicei sale în această perioadă. Amintim că Evghenia Guțul a fost condamnată în august 2025 la șapte ani de închisoare, într-un dosar privind finanțarea ilegală a fostului Partid „ȘOR”. În mai 2026, Curtea de Apel Centru a menținut sentința, care a devenit executorie.