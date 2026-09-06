Tot mai mulți copii din stânga Nistrului aleg școlile cu predare în limba română

Tot mai mulți copii din regiunea transnistreană aleg să-și facă studiile în școli cu predare în limba română. În cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că tendința este una pozitivă și arată că părinții acordă tot mai multă importanță educației în sistemul Republicii Moldova, relatează Moldpres.

„O tendință foarte bună. Dacă anul trecut, în anul de învățământ 2025–2026, în școlile cu predare în limba română din regiune făceau studiile aproximativ 2.040 de elevi, anul acesta cifra finală va fi după 15 septembrie, dar deja avem peste 2.100. Nu vreau să spun că este o creștere dramatică, dar este o creștere”, a declarat Valeriu Chiveri.

Potrivit vicepremierului, în total, aproximativ 4.000 de elevi din regiunea transnistreană învață în școli cu predare în limba română, inclusiv în instituții de pe malul drept al Nistrului.

Totodată, peste 640 de tineri din regiunea transnistreană beneficiază de facilități la admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Pentru unii dintre ei este prevăzut și un an pregătitor pentru examenul de bacalaureat, în funcție de perioada scursă de la absolvirea școlii.