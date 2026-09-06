Pe unele sectoare ale drumului republican R33 Hâncești – Lăpușna – M1, care se află încă în proces de reabilitare au apărut deja fisuri

Pe unele sectoare ale drumului republican R33 Hâncești – Lăpușna – M1, care se află încă în proces de reabilitare au apărut deja fisuri în stratul de asfalt. Autoritățile promit că neconformitățile vor fi remediate de antreprenorul din Turcia.

„Subliniem că lucrările de reabilitare pe acest sector nu sunt finalizate, iar drumul nu a fost recepționat la terminarea lucrărilor. Prin urmare, toate neconformitățile constatate în perioada de execuție trebuie înlăturate de antreprenor, din sursele financiare ale acestuia”, precizează Administrația Națională a Drumurilor (AND).

Antreprenorul va fi obligat să le remedieze integral

Potrivit AND, pentru a clarifica situația, o comisie formată din ingineri și reprezentanți ai proiectantului s-a deplasat pe șantier, vineri, 4 septembrie. Specialiștii au evaluat starea sectorului afectat, au prelevat probe și au dispus efectuarea testelor de laborator pentru verificarea calității materialelor utilizate și a respectării cerințelor tehnice.

„Rezultatele investigațiilor vor sta la baza măsurilor care urmează a fi întreprinse. În cazul identificării unor neconformități, antreprenorul va fi obligat să le remedieze integral, înainte de recepționarea lucrărilor”, afirmă AND, care dă asigurări că nu va recepționa lucrări care nu corespund cerințelor de calitate și normelor tehnice.

Intreprinderea susține că monitorizează permanent șantierele aflate în execuție și intervine ori de câte ori sunt constatate deficiențe, pentru ca lucrările să fie finalizate în condiții de calitate și să poată fi recepționate doar după îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute în proiect și în contract.

Cine efectuează lucrările

De notat că lucrările de reabilitare a drumului R33 Hâncești – Lăpușna – M1 – Lăpușna – M1, km 0+00 – km 37+200, au demarat in aprilie 2024 și ar urma să fie finalizate in octombrie 2026.

Sectorul de drum supus reabilitării are o lungime de 37,2 km și traversează localitățile Hâncești, Rusca, Lăpușna, Pervomaisc și Onești și permite reducerea distanței de parcurs între vama Leușeni și Chișinău cu aproximativ 20 de kilometri.

Aceasta va contribui la eficientizarea transportului și reducerea timpului de deplasare, aducând beneficii majore atât participanților la trafic, cât și comunităților locale, susținea conducerea AND.

Valoarea proiectului este de circa 38,7 de milioane de euro și este finanțat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Lucrările la acest segment de drum sunt efectuate de compania Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S din Turcia, care a câștigat contractul la finele anului 2023, datorită unui discount de 14%.

Apariția fisurilor are loc însă într-un moment în care ONUR este implicată și în alte proiecte, dar și ar avea intenția de a participa la alte proiecte de reconstrucție a drumurilor din Moldova.

Amintim că în mai 2026, BERD a aplicat sancțiuni împotriva ONUR și a 53 de filiale ale acesteia pentru o înțelegere anticoncurențială, depistată în cadrul procedurii de achiziții pentru un proiect finanțat de bancă în Ucraina.

ONUR și-a recunoscut responsabilitatea și a cooperat în cadrul anchetei. Sancțiunea prevede excluderea companiei de la participarea la proiecte pentru un an și trei luni, urmată de o perioadă de doi ani de suspendare condiționată a restricțiilor. Pe durata perioadei de excludere, compania și structurile sale subsidiare nu au dreptul să participe la noi proiecte finanțate de BERD.

Astfel, sancțiunile BERD în vigoare reprezintă un obstacol major pentru participarea companiei la contracte finanțate de bancă pe întreaga perioadă de excludere.