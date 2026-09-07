Chișinăul generează 80% din profitul economiei R. Moldova

Economia Republicii Moldova rămâne puternic concentrată în Chișinău, în timp ce celelalte centre urbane au o pondere mult mai redusă. Firmele din Capitală ar genera aproximativ 80% din profitul economiei naționale, iar municipiului Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară, îi revin doar 3,8%. Datele au fost prezentate de economistul Ghenadie Ivascenco, care atrage atenția asupra dezechilibrelor de dezvoltare regională.

Potrivit economistului, concentrarea unei părți importante a activității economice în Capitală nu este un fenomen neobișnuit. Situații similare se întâlnesc și în economiile europene, unde capitalele beneficiază de așa-numita „rentă de capitală”.

În cazul Republicii Moldova, problema ar fi însă diferența foarte mare dintre Chișinău și celelalte centre urbane, în special Bălți.

„Provocarea Moldovei este alta – ce se întâmplă cu al doilea oraș al țării? Și aici avem chiar o anomalie, pe care nu prea o întâlnim în niciun stat european. Bălțiul, al doilea oraș al țării, generează doar 3,8% din profitul țării, de 20 de ori mai puțin decât Chișinăul”, notează Ivascenco.

Diferențele sunt vizibile și în cazul orașelor desemnate drept poli de creștere. Potrivit analizei, Edineț, Ungheni, Soroca, Orhei, Cahul și Comrat generează împreună aproximativ 3% din profitul economiei naționale.

Ivascenco consideră că situația ar putea fi îmbunătățită printr-o direcționare mai eficientă a investițiilor publice și private, inclusiv a fondurilor europene.

Economistul avertizează că distribuirea sprijinului financiar între prea multe localități ar putea împiedica formarea unei „mase critice” de investiții necesare pentru dezvoltarea unor centre economice regionale puternice.

În acest context, Ivascenco propune ca municipiul Bălți și cele șase orașe regionale să devină principala prioritate în politica de dezvoltare economică, iar celelalte centre raionale să reprezinte o a doua etapă.

„Poate ar fi cazul ca Moldova să se concentreze, în primul rând, pe relansarea economică a municipiului Bălți și pe cele șase orașe regionale – ca prioritate de gradul 1? Și deja restul centrelor raionale – ca prioritate de gradul II”, susține economistul.

Potrivit acestuia, dezvoltarea unor centre regionale puternice ar permite atragerea mai eficientă a investițiilor și ar reduce costurile politicilor de dezvoltare regională.

„Fără niște capitale economice regionale puternice și dinamice, este foarte greu și scump de promovat o politică de dezvoltare economică regională care să dea rezultate tangibile”, a conchis Ghenadie Ivascenco.