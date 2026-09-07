Și-a urmărit și amenințat cu moartea soția: Un bărbat, plasat în arest

Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, după ce soția sa ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv, intimidările și amenințările din partea acestuia, anunță Poliția.

Potrivit oamenilor legii, femeia s-a adresat pe 2 septembrie la Centrul de Justiție Familială al Poliției, reclamând că soțul ar fi continuat să o urmărească și să se prezinte la domiciliul acesteia, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior.

„Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violențǎ fizică și cu moartea. Femeia a menționat că asemenea manifestări nu reprezintă un caz izolat, anterior fiind supusă repetat violenței psihologice și fizice. Polițiștii au intervenit, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus aplicarea măsurii preventive sub forma arestului pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în Penitenciarul nr. 13”, comunică IGP.

Totodată, în urma evaluării riscurilor, autoritățile au întreprins măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. În acest caz a fost implicată o echipă multidisciplinară, iar victimei i-au fost oferite asistență juridică și socială.

„Amintim tuturor persoanelor care sunt victime ale violenței în familie că nu sunt singure și că pot cere ajutor. Centrul de Justiție Familială al Poliției oferă, într-un singur loc, servicii integrate pentru victime: asistență juridică, consiliere psihologică, suport social și sprijin specializat pentru depășirea situației de violență.

Dacă vă aflați într-o situație de pericol, apelați 112. Iar dacă aveți nevoie de sprijin și îndrumare, adresați-vă Centrului de Justiție Familială al Poliției”, îndeamnă Poliția.