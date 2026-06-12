Comisia Europeană anunță deschiderea primului pachet de negocieri pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE

Uniunea Europeană a făcut un pas important, transmite președinta Comisiei Euorpene, Ursula von der Leyen. Toate statele membre au convenit să deschidă primul pachet de negocieri de aderare al UE a Ucrainei și Republicii Moldova.

„În cadrul primei conferințe interguvernamentale de luni, vom deschide pachetul privind elementele fundamentale; coloana vertebrală a valorilor și principiilor esențiale de aderare pe care se bazează UE, de la statul de drept la instituții democratice solide”, informează von der Leyen, cu precizarea că aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense.

„Și un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat. Extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun”, mai adaugă șefa Comisiei Europene.