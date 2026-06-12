Reprezentanții regiunii transnistrene, ai Abhaziei și ai Osetiei de Sud au solicitat din nou comunității internaționale să nu le restricționeze dreptul la autodeterminare, în cadrul unei reuniuni desfășurate online între șefii structurilor de externe ale celor trei entități separatiste.

Potrivit unui comunicat comun adoptat la finalul întrevederii, participanții au subliniat necesitatea soluționării tuturor disputelor exclusiv prin mijloace pașnice și au condamnat utilizarea măsurilor militare, politice sau economice considerate ostile.

„Există necesitatea de a rezolva toate problemele contestate exclusiv prin mijloace pașnice, împiedicând utilizarea măsurilor militare, politice și economice ostile”, se arată în declarație.

Totodată, reprezentanții celor trei regiuni și-au reafirmat intenția de a aprofunda procesele de integrare, în special cu Federația Rusă, dar și cu statele din așa-numitul „Sud Global”.

În document, Rusia este descrisă drept un „partener strategic”, care susține dreptul populației din cele trei teritorii de a-și decide în mod independent direcția de dezvoltare.

„Confirmăm cursul către aprofundarea cuprinzătoare a cooperării cu Federația Rusă ca partener strategic”, au menționat semnatarii declarației.

De asemenea, aceștia au apreciat sprijinul oferit de Moscova și au evidențiat ceea ce au numit „rolul stabilizator” al Federației Ruse în Europa de Est și Caucazul de Sud.