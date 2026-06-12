Renato Usatîi: Escrocheriile telefonice și online au depășit „furtul miliardului” și „Laundromat-ul”

Escrocheriile telefonice și online au depășit „furtul miliardului” și „Laundromat-ul”. Statul recunoaște frauda. SIS doar o descrie. Între timp victimele o simt pe pielea lor, iar soluțiile reale întârzie sau lipsesc. Trebuie să creăm în regim de urgență un Punct Focal Național Anti-Fraudă, care să coordoneze online și în timp real măsurile de prevenire, blocare a schemelor frauduloase și informare a cetățenilor.

Declarațiile au fost făcute de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul audierilor publice cu privire la fraudele telefonice și online.

Renato Usatîi a menționat că prejudiciile reale provocate de escrocheriile telefonice și digitale sunt mult mai mari decât cele raportate oficial, iar numărul victimelor este de zeci de ori mai mare. Pentru a face față acestui fenomen tot mai sofisticat și de amploare, trebuie creat urgent un Punct Focal Național Anti-Fraudă care să coordoneze prevenirea, combaterea și informarea cetățenilor privind escrocheriile telefonice și digitale. Structura ar urma să reunească specialiști în securitate cibernetică, reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și ai altor instituții relevante, astfel încât să fie capabilă să intervină în regim online și în timp real. În viziunea sa, punctul focal ar trebui să asigure nu doar blocarea rapidă a fraudelor, ci și campanii de informare a populației în limbile română și rusă.

„Dacă am avut furtul miliardului și Laundromatul, riscăm să avem și «istoria numărul trei», deoarece cifrele reale ale prejudiciilor provocate de escrocheriile telefonice și online nici pe departe nu sunt cele anunțate oficial. Dacă nu va fi creat acest punct focal, astfel încât măsurile să fie luate online și în timp real, vom continua să avem aceleași probleme și aceleași victime”, a mai spus președintele Partidului Nostru.

Totodată, Renato Usatîi a atras atenția că multe victime sunt ulterior manipulate de infractori pentru a deveni „curieri” în cadrul schemelor criminale.

„Procesul prin care victimele escrocheriilor telefonice din Moldova devin complici la noi fraude a luat un caracter masiv. De ce astăzi nimeni nu le spune oamenilor că mulți dintre ei, fără să înțeleagă, devin complici ai acestor grupări criminale? După ce sunt înșelați, primesc oferte de la aceiași șmecheri și ajung să activeze drept «curieri», cu promisiunea că astfel își vor recupera banii pierduți”, a declarat Renato Usatîi.

De asemenea, el a cerut înăsprirea legislației pentru a penaliza sever comercializarea ilegală a cartelelor prepay și a conturilor bancare, precizând că va înainta autorităților propuneri detaliate pentru implementarea acestor măsuri.

„Noi trebuie să mergem la preîntâmpinare. Pentru că, odată cu reglementarea cartelelor prepay, va apărea o piață neagră a acestora, similară cu cea a conturilor bancare vândute ilegal. De aceea, trebuie să modificăm legislația astfel încât să fim cu un pas înainte”, a argumentat acesta, cerând totodată introducerea răspunderii penale pentru cei care facilitează aceste scheme.

Renato Usatîi și-a exprimat nedumerirea că de la consultări lipsesc reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate (SIS), or anume ei ar trebui să fie cei care să vorbească despre măsuri de contracarare. Or, ceea ce au prezentat organele de forță – Inspectoratul General al Poliției și Procuratura Generală – sunt doar constatări.

„Ei deja ne spun despre victime, despre dosare, d espre investigații, despre problemele cu care ei se confruntă. Dar despre acțiuni contraofensive trebuie să ne spună ei. Autoritățile trebuie să abordeze în cel mai serios mod subiectul prevenirii acestei fraude care sărăcește oamenii de ultimii bani”, a conchis președintele Partidului Nostru.