Chișinăul introduce taxe pe carburanți în Transnistria

Companiile din regiunea transnistreană care importă produse petroliere, precum benzina și motorina, vor trebui să achite taxe către bugetul Republicii Moldova, în cadrul unui proces gradual de armonizare fiscală între cele două maluri ale Nistrului. Declarația a fost făcută de șeful Biroului politici de reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea TV.

Potrivit oficialului, autoritățile de la Chișinău urmăresc crearea unui spațiu economic, fiscal și vamal comun, iar introducerea taxelor pentru anumite importuri din stânga Nistrului face parte din acest proces.

În acest context, companiile din regiune care importă resurse energetice, inclusiv benzină și motorină, au fost deja notificate că vor trebui să achite taxa pentru eficiența energetică.

„Când vorbim despre 1 iulie ca reper pentru începutul acestui proces de acumulare a taxelor TVA, accize și alte taxe, nu vorbim despre o aplicare peste noapte. Va fi un proces gradual”, a declarat Valeriu Chiveri.

Potrivit lui, autoritățile nu își propun să provoace un șoc economic sau umanitar în regiune, motiv pentru care implementarea noilor reguli fiscale va fi etapizată și ar putea dura până la trei ani.

Oficialul a precizat că scopul acestor măsuri este egalarea condițiilor de activitate economică pentru companiile de pe cele două maluri ale Nistrului, inclusiv în ceea ce privește operațiunile de import și export.

Taxele colectate inclusiv cele provenite din TVA, accize, taxe vamale și taxa pentru eficiență energetică – vor fi direcționate într-un Fond de convergență, care ar urma să finanțeze proiecte sociale și de infrastructură.