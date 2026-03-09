Maia Sandu a vizitat Portul Internațional Liber Giurgiulești

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, pe 6 martie, o vizită la Portul Internațional Liber Giurgiulești, unde a fost întâmpinată de conducerea Danube Logistics.

Directorul general Mathias von Tucher, alături de echipa de conducere, i-a prezentat șefei statului facilitățile și operațiunile portuare.

„Printre subiectele specifice s-au numărat dezvoltarea viitoare a portului și investițiile necesare în infrastructura portuară pentru a extinde capacitatea portului, în vederea satisfacerii cererilor importatorilor și exportatorilor moldoveni”, scrie Danube Logistics SRL.

Portul Internațional Liber Giurgiulești este singura ieșire a Republicii Moldova la Dunăre și un nod important pentru comerțul exterior al țării.