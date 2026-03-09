În contextul crizei energetice, în Transnistria a fost redusă durata orelor școlare

În contextul unui nou val al crizei energetice, în școlile din regiunea transnistreană cursurile vor dura câte 30 de minute, măsură considerată temporară de autoritățile locale.

Potrivit declarațiilor așa-zisului vicepremier local, Serghei Obolonik, situația energetică din regiune este „normală și stabilă” în condițiile regimului de economisire impus.

Pe 4 martie, în regiune au fost oprite 158 de centrale termice, iar fără încălzire au rămas 1.663 de locuințe și instituții de învățământ. Reprezentanții administrației locale susțin că temperatura în încăperi se menține între 16 și 19 grade Celsius.

Obolonik a precizat că încălzirea este asigurată în grădinițe, instituții medicale și organizații sociale, unde oamenii se află permanent.

„Furnizarea gazului către populație se face fără întreruperi, iar alimentarea cu apă caldă este menținută”, a adăugat el.

Electricitatea este produsă în prezent la Termocentrala Moldovenească (Moldovskaia GRES) folosind cărbune și păcură, iar „sistemul energetic funcționează stabil”, a mai spus Obolonik.

Conform datelor administrației regionale, după 3 martie livrările de gaz au scăzut brusc, iar presiunea în sistem a ajuns la un nivel critic. Atunci, Termocentrala Moldovenească a trecut de la gaz la cărbune, iar pe 4 martie a fost introdus un regim strict de economisire a gazului.

Fără gaz au rămas marile întreprinderi din regiune și stațiile de alimentare cu combustibil.

Președintele regiunii, Vadim Krasnoselski, a explicat situația prin agravarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la probleme în efectuarea plăților pentru gaz.

Crizele de gaz din regiunea transnistreană se repetă aproximativ la fiecare două săptămâni, iar situația energetică este instabilă de mai bine de un an.

Cauza principală este o schemă netransparentă de aprovizionare cu gaz, care implică blocaje financiare periodice, întreruperi ale livrărilor până la confirmarea plăților și reducerea bruscă a consumului de gaz în regiune.

Termocentrala Moldovenească, principalul producător de energie electrică din regiune, are o limită tehnică a funcționării. Dacă volumul de gaz scade prea mult, centrala nu poate opera în regim normal și trece la utilizarea cărbunelui.

Criza energetică din regiune durează de peste un an. Pe 1 ianuarie 2025, „Gazprom” nu a reluat livrările de gaz după încetarea tranzitului prin Ucraina, deși există posibilitatea de aprovizionare prin coridorul transbalcanic.

După o scurtă perioadă de sprijin din partea Uniunii Europene, care a evitat un colaps energetic, Tiraspolul a activat o nouă schemă de aprovizionare cu implicarea unor structuri rusești.

Gazul este livrat printr-un credit rusesc netransparent, furnizor fiind o companie maghiară, iar plățile se fac prin intermediul unor structuri offshore din Dubai, care se schimbă frecvent.