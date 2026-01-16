Un braconier, prins în flagrant: A lăsat arma și a fugit de la fața locului

În timpul examinării unei petiții, șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Vasile Melnic, împreună cu angajații IPM Chișinău și UTA Găgăuzia, a depistat un caz de braconaj.

Potrivit oamenilor legii, făptașul ar fi abandonat arma și a fugit de la fața locului.

Inspectorii de mediu au sesizat imediat organele competente, care au intervenit pentru documentarea cazului de braconaj, ridicarea armei și inițierea cauzei contravenționale.

În acest context, Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să semnaleze orice caz de braconaj, întrucât implicarea fiecăruia contează pentru protejarea naturii.