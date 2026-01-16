Lukoil-Moldova, amendat: Nu a respectat decizia privind complexul petrolier de la AIC

Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis astăzi, 16 ianuarie, să aplice întreprinderii Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de cinci milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei din 14 decembrie a Consiliului, precum și să ofere un termen de cinci zile pentru conformare.

Prin decizia anterioară, Consiliul a oferit Lukoil-Moldova un termen de 20 de zile pentru revenirea la situația anterioară anului 2005 și predarea infrastructurii complexului petrolier în proprietatea statului.

De cealaltă parte, pe 14 ianuarie, instituțiile statului au primit refuzul SRL Lukoil-Moldova de a semna Actul de transmitere-primire a bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport, invocând neacordarea aprobării de către asociatul unic Lukoil International GmbH.

„Având în vedere că termenele au fost depășite și decizia anterioară nu a fost respectată, vom aplica gradual măsurile prevăzute de Legea 174/2021 cu privire la investițiile de importanță pentru securitatea statului. În primă etapă, pentru neconformarea cu deciziile consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, Lukoil trebuie să plătească amenda și să se conformeze deciziei anterioare în termen de cinci zile”, au explicat reprezentanții Ministerului Energiei.

Aeroportul Internațional Chișinău continuă să livreze servicii pentru pasageri și asigură deservirea navelor la sol, inclusiv prin aprovizionarea fără întrerupere cu combustibil.