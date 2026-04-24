REUTERS: Pentagonul discută suspendarea Spaniei din NATO 

Un e-mail al Pentagonului analizează modalități de a trage la răspundere aliații NATO în urma disensiunilor legate de războiul cu Iranul, anunță Reuters, citând un oficial american.

Un e-mail intern al Pentagonului prezintă opțiunile pe care Statele Unite le au la dispoziție pentru a sancționa aliații NATO pe care îi consideră vinovați de lipsa de sprijin acordat operațiunilor americane în conflictul cu Iranul, printre acestea numărându-se suspendarea Spaniei din alianță și reevaluarea poziției SUA cu privire la pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland, a declarat pentru Reuters un oficial american.

Opțiunile politice sunt detaliate într-o notă în care se exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul aparent al unor aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, de staționare și de survol – cunoscute sub denumirea de ABO – pentru războiul cu Iranul, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie conținutul e-mailului.

Potrivit oficialului, în e-mail se preciza că ABO reprezintă „doar nivelul minim absolut pentru NATO”, acesta adăugând că opțiunile respective erau discutate la nivel înalt în cadrul Pentagonului.

Una dintre opțiunile menționate în e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din funcții importante sau prestigioase în cadrul NATO, a declarat oficialul.

Președintele Donald Trump a criticat dur aliații din NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost închisă traficului maritim internațional după începerea războiului aerian, pe 28 februarie.

De asemenea, el a declarat că ia în considerare retragerea din alianță.

„Nu ai face la fel dacă ai fi în locul meu?”, a întrebat Trump agenția Reuters într-un interviu din 1 aprilie, ca răspuns la o întrebare referitoare la posibilitatea ca SUA să se retragă din NATO.

Însă e-mailul nu sugerează că Statele Unite ar trebui să facă acest lucru, a declarat oficialul. De asemenea, nu propune închiderea bazelor din Europa.

Cu toate acestea, oficialul a refuzat să precizeze dacă printre opțiuni se număra și retragerea unor forțe americane din Europa, așa cum se aștepta pe scară largă.

Solicitat să comenteze conținutul e-mailului, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a răspuns: „Așa cum a afirmat președintele Trump, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu ne-au fost alături.”

„Ministerul Apărării se va asigura că președintele dispune de opțiuni credibile pentru a garanta că aliații noștri nu mai sunt doar un tigru de hârtie, ci își vor îndeplini obligațiile. Nu avem alte comentarii cu privire la deliberările interne în acest sens”, a declarat Wilson.

Războiul dintre SUA și Israel cu Iranul a ridicat întrebări serioase cu privire la viitorul acestui bloc în vârstă de 76 de ani și a stârnit o îngrijorare fără precedent că SUA ar putea să nu vină în ajutorul aliaților europeni în cazul în care aceștia ar fi atacați, afirmă analiștii și diplomații.

Marea Britanie, Franța și alte țări susțin că aderarea la blocada navală a Statelor Unite ar echivala cu intrarea în război, dar că ar fi dispuse să contribuie la menținerea deschisă a strâmtorii odată ce se va ajunge la un armistițiu durabil sau odată ce conflictul se va încheia.

Însă oficialii administrației Trump au subliniat că NATO nu poate fi o relație unilaterală.

Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de Spania, unde conducerea Partidului Socialist a declarat că nu va permite ca bazele sale militare sau spațiul său aerian să fie utilizate pentru a ataca Iranul. Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Baza Navală Rota și Baza Aeriană Morón.

Opțiunile de politică prezentate în e-mail ar avea scopul de a transmite un semnal puternic aliaților NATO, cu obiectivul de a „reduce sentimentul de drept dobândit al europenilor”, a declarat oficialul, rezumând conținutul e-mailului.

Opțiunea de a suspenda Spania din alianță ar avea un efect limitat asupra operațiunilor militare ale SUA, dar un impact simbolic semnificativ, se susține în e-mail.