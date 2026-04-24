Urmare a numeroaselor nereguli grave semnalate în cadrul structurilor MAI, Partidul Nostru solicită audierea de urgență a ministrei Daniella Misail-Nichitin. PAS se opune

Partidul Nostru a solicitat audierea ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Deputatul fracțiunii, Alexandr Berlinschii, a dat citire acestei solicitări oficiale în cadrul ședinței plenare, cerând includerea acestei chestiuni în ordinea de zi.

Potrivit demersului, se solicită prezentarea de informații și răspunsuri detaliate privind mai multe subiecte grave din cadrul structurilor MAI, inclusiv un presupus caz de corupție estimat la circa 400.000 de dolari și implicarea unor angajați ai instituției, precum și măsurile întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției.

De asemenea, sunt invocate situații din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, unde ar fi avut loc demisii recente, cu solicitarea clarificării cauzelor și a eventualelor disfuncționalități care afectează activitatea instituției.

Un alt subiect vizează Inspectoratul de Poliție Botanica, unde sunt menționate cazuri de corupție, inclusiv rețineri ale unor angajați bănuiți de corupere pasivă și activă, precum și posibile legături cu activități de trafic ilicit de droguri.

„Având în vedere gravitatea situațiilor semnalate și impactul acestora asupra încrederii publice în instituțiile statului, audierea conducerii Ministerului Afacerilor Interne este necesară în regim prioritar”, a declarat deputatul.

PAS însă s-a opus acestei inițiative, astfel ea nu a acumulat numărul necesar de voturi.