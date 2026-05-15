Cristian-Leon Țurcanu: Republica Moldova este un „adevărat campion” al aderării la UE

Republica Moldova este „un adevărat campion” în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar România continuă să fie „un avocat real” al Chișinăului la Bruxelles.

Declarațiile au fost făcute de Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu pentru One TV.

Diplomatul susține că Republica Moldova a înregistrat progrese importante în procesul de integrare europeană și trebuie să mențină ritmul reformelor pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

„Parcursul european al Republicii Moldova este un parcurs pe care Republica Moldova și l-a ales, cu o susținere convârșitoare de la nivelul populației și această alegere, din punctul meu de vedere, trebuie respectată obligatoriu de toți actorii. Procesul de aderare în sine este un proces dificil, complex, care cere foarte mult efort și foarte multe resurse.

Acum, în ultimii ani, vedem că Republica Moldova este un adevărat campion, un elev model în ceea ce înseamnă îndeplinirea benchmark-urilor și înregistrării de progrese pe obiectivele care sunt setate. Este foarte important ca aceste progrese să fie recunoscute și este foarte important ca tot ceea ce a realizat până acum Republica Moldova, tot ce au realizat până acum autoritățile pro-europene de la Chișinău să fie evaluate în meritul lor propriu”, a declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu.

Diplomatul susține că România continuă să ofere sprijin politic Republicii Moldova în relația cu instituțiile europene și cu statele membre ale Uniunii Europene.

„Au fost două aspecte hotărătoare. Unul, deschiderea oficială a negocierilor și pentru atingerea acestui obiectiv România face eforturi susținute și foarte, foarte complexe. În esență, e un avocat real al Chișinăului pe lângă toate cancelariile occidentale și instituțiile de la Bruxelles, după care, după cum ziceam și mai devreme, trebuie rezultate”, a mai declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu.

România oferă sprijin Republicii Moldova inclusiv prin programe de transfer de experiență, expertiză și cooperare instituțională, pentru a menține ritmul reformelor.

„Ritmul e bun. Și nu spun eu asta pentru că locuiesc aici și văd ce se întâmplă, dar spun rapoartele de la Bruxelles. Dar e nevoie să ne asigurăm că acest ritm poate fi susținut în continuare. Și pentru asta, din nou, e nevoie de sprijin și România intervine și aici cu experți, cu programe de transfer de know-how și așa și mai departe. Pentru că în Republica Moldova e o problemă de resursă umană care nu este suficientă, dar și de experiență. Or, noi am trecut deja prin acest proces și suntem foarte bucuroși să împărtășim din lecțiile învățate”, a mai precizat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu.