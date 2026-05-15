Dezechilibru enorm între exporturi și importuri. R. Moldova cumpără de trei ori mai mult din afară, decât vinde

Republica Moldova continuă să fie dependentă de importuri. În primele trei luni ale anului, statul a cumpărat din afară produse, mărfuri și servicii de 2,45 de miliarde de euro, de aproape trei ori mai mult decât a vândut în străinătate.

Datele Biroului Național de Statistică arată că în lunile ianuarie, februarie și martie, exporturile au însumat peste 848 de milioane de euro, cu puțin peste 10 la sută mai mult, decât în primul trimestru al anului trecut. Destinația principală rămân Uniunea Europeană, cu o cotă de 61,8%. La nivelul statelor, România este principala destinație a produselor noastre, cu o pondere de 27%, urmată de Turcia (15,9%), Italia (9%), Cehia (8,2%), Ucraina (8,1%) și Germania (5,2%).

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 686,8 milioane de euro, sau 81 la sută din total. Restul fiind reexporturile de mărfuri străine sau după prelucrare. În structura exporturilor, cea mai mare pondere, de 21,3%, le-a revenit semințelor și fructelor oleaginoase, urmate de mașini și aparate electrice (14,4%), legume și fructe (10,1%), cereale (9,2%), îmbrăcăminte (7%) și băuturi alcoolice și nealcoolice (5,5%).

În schimb, în ianuarie-martie, importurile de mărfuri au totalizat peste 2,45 miliarde de euro, cu 1,4% mai mult decât în primul trimestru al anului trecut. Și la importuri România este pe primul loc, de unde cumpărăm 25 la sută din toate produsele și mărfurile aduse. Urmează China (14,3%), Ucraina (8,9%), Germania (6,6%), Turcia (6,3%), Italia (4,4%), Polonia (3,1%) și Franța.